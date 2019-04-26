İş Bankası, bazı yayın organlarında ve sosyal medyada banka çalışanlarının kamu görevlisi olmamasına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve/veya üye olarak sandık kurullarında görev yaptığına ilişkin haberlere yanıt verdi. Bankanın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada bankamız çalışanlarının kamu görevlisi olmamasına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandık kurulu başkanı ve/veya üye olarak sandık kurullarında görev yaptığına ilişkin haberler yer almıştır.



Seçimlerde görevlendirmeler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği ilçe Seçim Kurulları tarafından yapılmaktadır. İlçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını, kişi bazında re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahli bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır.



İlçe Seçim Kurullarınca yapılan söz konusu görevlendirmeler 31Mart Mahalli İdareler seçimlerine özgü olmayıp, uzun yıllardır yapılan tüm seçimlerde benzeri görevlendirmeler muhtelif İlçe Seçim Kurullarınca yapılmıştır.



Ayrıca, İlçe Seçim Kurulları yalnızca bankamızdan değil birçok özel banka ve kuruluştan da aynı şekilde görevlendirmeler yapmaktadır. Nitekim, kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan listelerde bankamız dışındaki kuruluşlardan da görevlendirmeler yapıldığı açık bir şekilde görülmektedir."

— Türkiye İş Bankası (@isbankasi) April 26, 2019