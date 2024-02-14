İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2.5 trilyon liraya ulaştı

​İş Bankası 2023 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka 2023 yılında toplam 72,3 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü 2023 yılsonunda 2,5 trilyon TL’yi bulurken özkaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 oranında artarak 267,8 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1,2 trilyon TL’si nakdi, 427,3 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye yükseldi. Böylece, İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam etti.

REKLAM

MEVDUAT HACMİ 1.6 TRİLYON LİRA

Bankanın toplam mevduat hacmi 2023 yılsonu itibarıyla 1,6 trilyon TL’ye ulaştı. TP mevduat hacmi ise 2022 yılsonuna göre yüzde 128,1 oranında artarak 880,6 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yıl 100. kuruluş yıldönümümüzü coşkuyla, heyecanla kutlayacağız. İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İş Bankası'ndan verilen bilgiye göre bankanın imzaladığı toplam tutarı 915 milyon dolara ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

Bunun yanında İş Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon ABD doları ve 75 milyon Euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Ayrıca, 230 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı sağlayan Banka, sektör tarafından yurt içinde TL cinsinden yapılan ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olan 500 milyon TL tutarında iki yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.

100. YILA ÖZEL PROJELER

İş Bankası, ayrıca 100. yılı vesilesiyle birçok proje hayata geçirdiğini bildirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair bilimsel çalışmalar yürütecek “İTÜ Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni (MATAM) kuran Banka, Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını, bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi başlattı. Projeyle, deprem bölgesinde ve diğer illerde ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okullarında 2025 sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

6 Şubat deprem felaketlerine maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla “Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi” ve “Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu” inşa edecek olan Banka, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi destekçisi olarak Paris 2024 Olimpiyatlarına katılacak başarılı genç sporculara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.