İş Bankası öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santrali yatırımını devreye aldı

Kısa süre önce Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan ilk Türk bankası olan Türkiye İş Bankası, 100. yılında kendi enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda da önemli bir adım attı.

İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda, bankanın genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş enerji santrali yatırımı Bitlis’te hayata geçirildi.

Yılda 20 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek REKLAM Bankacılık sektöründe bu büyüklükte devreye alınan ilk öz tüketim santrali olma özelliği taşıyan yatırım, güneş enerji santrallerinden oluşan 25 MW’lık bir kurulu gücü bünyesinde barındırıyor ve 2.750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer karbon salınımını engellemeyi hedefliyor. Toplamda 42 bin adet panel, bin ton çelik ve 268 bin metre kablo kullanılan yatırım aynı zamanda bölgedeki en büyük güneş enerji santrali yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.

Karbon-nötr olma hedefini 2035’ten 2026’ya çeken İş Bankası, 2023 yılından itibaren yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik etmeye başlamış ve eş zamanlı olarak enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirmişti. Banka, planlamanın ikinci adımını oluşturan güneş santrali yatırımıyla genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinde kendi tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretebilme kapasitesine ulaştı.