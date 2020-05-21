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İş Bankası 367 gün vadeli 539 milyon Euro ve 207.5 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada "Bankamız 539 milyon Euro ve 207.5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,00, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri yer aldı.