İş Bankası şirketleri uzaktan müşterisi yapacak Uzaktan müşteri olma başvurularını ve bu yolla edinilen müşteri sayısını 2023'ün ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 kat artıran Türkiye İş Bankası, görüntülü görüşmeyle müşteri olma kolaylığını bireysel ve gerçek kişi tacirlerden sonra ticari şirketler için de sunmaya başladı. Bu hizmet ile şirketler de iş yerlerinden ayrılmadan İş Bankası müşterisi olabilecek

İş Bankası, güçlü dijital bankacılık altyapısı ile 15 milyona yaklaşan dijital müşterisinin finansal ihtiyaçlarını oluştuğu anda karşılamak üzere, görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetini genişletiyor.

Uzaktan müşteri olma başvurularını ve bu yolla edinilen müşteri sayısını, bu yılın ilk yarısında 2022’nin ilk yarısına kıyasla 2 kat artıran banka, bireysel ve gerçek kişi tacirlerin ardından ticari şirketler için de İşCep’ten görüntülü görüşme ile banka müşterisi olma hizmetini sunmaya başladı.

İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliği ile tek ortaklı Limited Şirketler bankaya herhangi bir evrak, ıslak imzalı belge sunmadan müşteri olabilecek.

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Ayrıca 1 yıl boyunca İşCep ve İnternet Şubesi’nden havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yapabilecek ve hisse senedi komisyon avantajından faydalanabilecek.

“Dijital kanallarımızda uçtan uca, pürüzsüz bir deneyim yaşatıyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, dijital dünyada hızla harekete geçmenin, inovatif çözümlerle müşterilere hayatlarını kolaylaştıran hizmetler sunmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

Lüle, "Aktif müşterilerimizin yüzde 82’si dijital bankacılığı kullanıyor. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre İşCep müşteri sayımız yüzde 23, dijital müşteri sayımız yüzde 32 artış gösterdi. Uzaktan müşteri olmak için aldığımız başvurular ve bu şekilde edindiğimiz müşteri sayımızdaki artışlarla birlikte her 2 müşterimizden birini dijitalden kazanır hale geldik. Servis bankacılığına yönelik hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyor, bu anlamda dijitalden müşteri kazanımımızı 3'üncü parti platformlara taşıyacak teknolojileri geliştiriyoruz" dedi.