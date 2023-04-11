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İş Bankası Tarım İhtisas Şubeleri'nin sayısını artıracak

Türkiye İş Bankası teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirdiği Tarım İhtisas Şubeleri'nin sayısını artıracağını bildirdi. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, ilki geçtiğimiz yılın Haziran ayında açılan ve sayıları 24'ü bulan tarım ihtisas şubelerini, bankanın 100'üncü yaşının kutlanacağı 2024 yılında 50’nin üzerine taşıyacaklarını açıkladı

İş Bankası Tarım İhtisas Şubeleri'nin sayısını artıracak
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirdiği Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırma kararını aldığını bildirdi.

İlkini geçtiğimiz yılın Haziran ayında Manisa Saruhanlı’da çiftçilerle buluşturan bankanın, farklı illerde bulunan 24 şubesinin, çiftçilere sürdürülebilir tarım alanında yenilikçi çözümler sunmak üzere Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmet verdiği kaydedildi.

Bankanın, depremlerden en çok etkilenen bazı illerdeki Tarım İhtisas Şubeleriyle, tarımsal hacminde önemli bir yere sahip olan bölgedeki çiftçilere ve tarım üreticilerine destek sunarak tarımın yeniden canlanmasına da katkı sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI İLE KENDİ KENDİMİZE YETEBİLİRİZ'

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, konuya ilişkin açıklamasında, son yıllarda yaşadığımız pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ülkemizdeki deprem felaketleri gibi beklenmedik durumlar sonrasında gıdada kendi kendine yeterli olmanın, tarımın sürdürülebilirliğinin öneminin daha net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti.

Tarımsal üretimin olmadığı bir yerde gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Erdem, tarımın, taşıdığı yaşamsal öneminin ve pek çok sanayi dalının önemli girdi ihtiyaçlarını karşılamasının yanında dış ticaret açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir ve gelişmiş bir tarım sektörünün ülkemiz için milli bir mesele olduğunu vurgulayan ve konuya bu hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin altını çizen Erdem, "Potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak sürdürülebilir tarım politikalarıyla hem ülkemizi kendi kendine yeter hale getirebilir hem de ihracat yoluyla ekonomiye katkı sunabiliriz. Bu da ancak ülkemizdeki üreticinin, çiftçinin desteklenmesi, yenilikçi tarım uygulamalarını kullanarak girdi maliyetlerini düşürüp verimliliklerini artırmalarıyla mümkün olur" dedi.

'TARIMDAKİ YAKLAŞIMIMIZ SADECE KREDİ VERMEKTEN İBARET DEĞİL'

Bu konuya, tarımı stratejik önceliklerimiz arasına alacak kadar önem verdiklerini aktaran Erdem, "Buradaki yaklaşımımız sadece kredi vermekten ibaret değil. Dünyadaki yenilikçi teknolojilerle, uygulamalarla çiftçilerimizi buluşturacak bir güce, etkileşime ihtiyaç olduğunun farkındayız. Tarım İhtisas Şubelerimizle çiftçilerimiz için teknolojiyi, finansı ve tarımı bir araya getirerek çok daha verimli bir şekilde çok daha fazla ürün elde etmelerini hedefliyor, teknolojiyle yapılacak yenilenmenin finansman desteğini en uygun biçimde sağlayacak çözümleri üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzlem Erdem, bankanın 100'üncü yaşının kutlanacağı 2024 yılında 50’nin üzerinde Tarım İhtisas Şubesiyle birlikte, ihtisas şubelerinin ülkenin bütün önde gelen tarım ovalarına yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

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