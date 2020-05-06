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İş Bankası üst yönetimine atama

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına Ozan Gürsoy atandı.

İş Bankası atama
AA

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Ozan Gürsoy Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Gürsoy, kurumsal bankacılık pazarlama ve satış, ticari bankacılık satış bölümleri ile sınır ötesi bankacılık birimi ve serbest bölge şubelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

1974 yılında Adana'da doğan Ozan Gürsoy, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Gürsoy, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2006'da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcısı olan Gürsoy, ardından aynı bölümde birim müdürü olarak görev yaptı. 2011'de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü, 2015'te ise Gebze Kurumsal Şube Müdürü olan Ozan Gürsoy, Mayıs 2020'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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