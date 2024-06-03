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        Haberler Ekonomi Para İş Bankası’na 360 milyon dolarlık finansman - Para Haberleri

        İş Bankası’na 360 milyon dolarlık finansman

        Türkiye İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 2024 yılında yaklaşık 360 milyon ABD Doları tutarında yeni kaynak sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:47
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        İş Bankası'na 360 milyon dolarlık finansman
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        İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre 2024 Şubat ve Mayıs aylarında tamamlanan ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından “BB+” notu verilen; 5 ve 6 yıl nihai vadeli, toplamda 5 dilimden oluşan işlemlerde, ticari bankaların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) da yatırımcı olarak yer aldı.

        EBRD tarafından sağlanan yaklaşık 107 milyon ABD Doları tutarındaki kaynağın 80 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF II) kapsamında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında firmaların ya da enerji verimliliği kriterlerine uygun konut kredilerinin finansmanında, 27 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise KOBİ’lerin dijital dönüşümünün finansmanında (DTFF) kullandırılabilecek.

        Bu işlemler kapsamında DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye’de bir finansal kuruluşla işlem gerçekleştirerek toplamda 80 milyon ABD Doları tutarında, 6 yıl nihai vadeli kaynak sağlamış oldu. İlgili kaynak; KOBİ'lerin, yeşil projelerin ve kadın girişimcilerin finansmanında kullandırılacak.

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        “2000 yılından bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleri ile uzun vadeli kaynak sağlıyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz seküritizasyon işlemleri ile Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında KOBİ’leri ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini, ekonomide yeşil dönüşümü ve kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz.”

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