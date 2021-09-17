İş Bankası’ndan ÇekCepte uygulaması

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İş Bankası, esnaf ve KOBİ’ler için hayata geçirdiği dijital finansal çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

İşCep’in ÇekCepte özelliği ile henüz vadesi gelmemiş çekler kolayca nakde çevrilebiliyor. Esnaf ve KOBİ’ler çeklerinin karşılığında kredi kullanmak için saniyeler içerisinde başvuruda bulunabiliyor, bu sayede bir yandan işlerine devam ederken, diğer yandan alacaklarının vadesini beklemeden, ödemelerinin tarihini daha rahat planlayabiliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde önemli olan tüm finansal enstrümanlara yönelik dijitalleşme imkanlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ÇekCepte uygulaması da ödeme sistemleri içinde yoğun olarak kullanılan çekli işlemlere yeni bir soluk getirecek. İşCep üzerinden karekodu okutulan çekin bir tür röntgenini çekiyoruz ve başvuru sonucunu saniyeler içinde müşterimize iletiyoruz. Müşterilerimiz de aldıkları bu hızlı ön onaydan sonra çekle birlikte şubeye 2 iş günü içinde başvurarak son derece süratli bir şekilde başvurularını sonuçlandırabiliyorlar. İş Bankası olarak müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz.”