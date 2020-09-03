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Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme alanlarında hem bankacılık faaliyetleri hem de insan kaynaklarına yönelik yatırımlar yapan Türkiye İş Bankası, alanında sektörün önde gelen uluslararası ödül programlarından olan “Brandon Hall Human Capital Management (HCM) Excellence 2020 Ödülleri”nde iki altın ödüle layık görüldü.

Ödül getiren uygulamaların, “Yetenek Yönetimi” başlığında “Yetenek Kararlarına Rehberlik Eden Değerlendirme Uygulamalarının Kullanımı” kategorisinde “Gelecek için Yönetim Gelişimi” programındaki Gelişim Merkezi ile “Yedekleme ve Kariyer Gelişimi” kategorisinde II. Müdür Gelişim Programından başlayarak Şube Müdürü Gelişim Programına uzanan “Şube Müdürlüğü Öğrenme Yolculuğu” programlarının olduğu belirtildi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, "Bankamızı geleceğe taşıyacak olan çalışanlarımızın öğrenme çevikliği ile teknoloji başta olmak üzere hizmetlerimizi iyileştirecek her alandaki yeniliği takip ederek uygulamaları büyük önem taşıyor. Hem mesleğin hem de çağın gerektirdiği yeni nesil ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeteneğin gelişimi ve dönüşümü için kurum içinde ciddi ve son derece kapsamlı öğrenme ve gelişim süreçlerimiz söz konusu” dedi.

Dijital eğitim uygulamaları alanında yine Brandon Hall Human Capital Management (HCM) Excellence Awards’ta 2019 yılında “İş’te Gerçeklik” ve “İşGame” öğrenme uygulamaları ile iki altın ödül aldıklarını hatırlatan Seyrek, finans sektörünün en önemli gündem maddelerinden olan dijitalleşme süreciyle birlikte, bankada yürütülen projelere katkı sağlamak ve çalışanların dijital kavramlar ve yeniliklerle ilgili bilgi, yetkinlik ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla kurum içinde pek çok öğrenme faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu yöndeki çalışmaları ihtiyaçlara göre sürekli güncellediklerini belirten Seyrek, pandemi sürecinde alınan aksiyonların bu anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

İş sağlığı ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Seyrek, "Pandemi döneminde de hem çalışanlarımız hem toplum sağlığı açısından bu yaklaşımımızdan hiçbir şekilde taviz vermedik. Pandemi sürecinde ortaya koyduğumuz gibi, önce insan yaklaşımımızı teknoloji ile birleştiriyoruz. Bir taraftan çalışanlarımızın gelişimini dijital eğitimler, oyunlaştırılmış uygulama ve videolarla desteklemeye devam ederken, bir taraftan da proaktif ve radikal kararlarla ihtiyaca uygun, çalışanlarımızın hayatlarını kolaylaştıran uygulamaları yürürlüğe alıyoruz" dedi.

Günümüzde çalışanların yeni dijital yetkinliklere göre kendilerini farklı alanlarda geliştirmelerinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Burak Seyrek, İş Bankası’nda yapısal anlamda insan kaynaklarına ve organizasyonel modellere sirayet edecek şekilde 2015-16 yıllarından itibaren hızlanan ve teknolojiyi insanın yerine değil yanına koyan bir anlayışla sürdürülen dijital dönüşüm çalışmalarının ne derece önemli olduğunun, pandemi sürecinde çok daha net ve somut olarak anlaşıldığını ifade etti.