İş dünyası asgari ücreti değerlendirdi

Yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak?

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Merakla beklenen asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştirdiği toplantı ile açıklandı. Gelen zammın ardından 2023 yılı için net 8.506 TL olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TOPLUMUMUZA HAYIRLI OLSUN"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “Sürdürülebilir bir üretim ve iş barışının istikrarı açısından, sanayicimiz 2023 yılında inanıyorum ki çalışanlarıyla birlikte gereken sorumluluğu gösterecektir. Bütün bunlar dikkate alınarak açıklanan asgari ücret, toplumumuza hayırlı olsun.”

"ÖNÜMÜZÜ DAHA AÇIK GÖRÜYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Yeni asgari ücret, iş dünyamızın tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Çalışanımızın hak ettiği ücretleri alması, üretimi teşvik edecek bir etken olacaktır. Asgari ücretin belli olmasıyla 2023 için önümüzü şimdi daha açık görebiliyoruz."