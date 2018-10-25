İş dünyası robotik süreç otomasyonu için İstanbul'da buluştu

Automation Insight 2018, robotik otomasyonda dünya lideri Automation Anywhere ve şirketin Türkiye'deki tek temsilcisi COMPAREX Turkey ev sahipliğinde düzenlendi. Endüstri 4.0 dönüşümünün kritik bileşenlerinden biri olan robotik süreç otomasyonu (RPA), 19 Ekim 2018 Cuma günü İstanbul Sheraton Hotel'de robotik otomasyon yazılım profesyonelleri, danışmanlar, yöneticiler ve kullanıcıların katılımıyla düzenlenen Automation Insight 2018'de mercek altına alındı. Konuyla ilgili Türkiye'den ve dünyadan yetkin konuşmacı ve misafirlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında 150’nin üzerinde katılımcı, beş özel konu başlığı altında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Karşılama konuşmasında Automation Anywhere ile birlikte çıkılan robotik süreç otomasyonu yolculuğunda bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden COMPAREX Turkey CEO'su Irmak Pakdemir, bu kısa süre içinde üç büyük projenin başarıyla tamamlanarak canlı kullanıma alındığını söyledi ve ekledi: "Robotik süreç otomasyonu, iş dünyasının ve kullanıcıların BT yapılarına ilişkin artan beklentilerinin karşılanmasında önemli rol oynuyor. Otomasyon güdümlü vizyon ve yaklaşımlar, süreçleri geleceğin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlarken, BT'yi de kurumların dönüştürücü gücü haline getiriyor."

Ekranların sevilen isimlerinden CNN Türk "Para Dedektifi" Sunucusu Cem Seymen'in iş dünyasının geleceğini anlattığı açılış konuşması büyük ilgi toplarken, COMPAREX Turkey Profesyonel Servisler Satış Direktörü Osman Kayhan, Automation Anywhere Bölgesel Satış Direktörleri William Bolt ve Iain Wadie, yaptıkları sunumlarda robotik süreç otomasyonu alanında Automation Anywhere'in fark yaratan çözümlerini detaylandırdı. Vodafone Kıdemli BT Yöneticisi Hürol Berber ve Doğuş Teknoloji Proje Yöneticisi Ethem Nostar, COMPAREX Turkey çözüm ortaklığında devreye aldıkları robotik süreç otomasyonuyla yakaladıkları başarıyı anlattı. Automation Anyhwere Kurumsal RPA Platformu ve IQ Bot Cognitive Platform çözümlerinin birinci elden tecrübe edildiği teknik oturum büyük ilgi gördü.

Zirve kapsamında iş dünyasının liderleri için düzenlenen özel panelde, robotik süreç otomasyonu tüm yanlarıyla uçtan uca değerlendirmeye alındı. Moderatörlüğünü ING Bank Global CAO’su Görkem Köseoğlu’nun üstlendiği, Vodafone Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktörü Okan Cengaver, Odeabank COO’su Sinan Erdem Özer ve İş Bankası Kurumsal Mimari Birim Müdürü Sezgin Lüle’nin katıldığı panelde RPA geçişine başlamak için en ideal süreçler ve bu süreçlerde otomasyonla elde edilen faydalar konuşuldu. Robotik süreç otomasyonunun gelecekteki evriminin tartışıldığı panelde ayrıca “RPA ve insan birlikteliği nasıl olacak?” gibi kritik sorular yanıtlandı.

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