İş dünyası Türkiye-Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmasını bekliyor

AA

Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Türk hem Ukrayna iş dünyası olarak STA'yı istediklerini belirterek, "ilişkilerin gelmiş olduğu bu altın çağda STA'nın adeta pastanın üstündeki krema olduğunu" söyledi.

Bu yılın mart ile ağustos ayları arasında Türkiye'nin Ukrayna'daki en büyük yabancı sermaye yatırımcısı olduğunu hatırlatan Pehlivan, Türkiye'nin ihracatında geçen sene yüzde 47 ile en fazla artış yaşanan ülkenin Ukrayna olduğunu kaydetti.

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu senenin ilk 8 ayında ihracat 1,465 milyar dolar, ithalat ise 1,400 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye olarak Ukrayna'da tarihte ilk kez dış ticaret fazlası verdik. Ukrayna ise 29 yıllık bağımsızlık tarihinde en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke Türkiye. Biz kimin fazla verdiğine takılmıyoruz. İş dünyası olarak gelin bu pastayı büyütelim diyoruz."

- Hedef 20 milyar dolar

Pehlivan, ülke liderlerinin önce 10 sonrasında 20 milyar dolar hedef koyduğunu hatırlatarak, "Bu hedefe engelleri kaldırarak varabiliriz. Artan ticaretten iki taraf da menfaat sağlar, halkların da iş dünyasının da refahı artar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türk iş dünyasına sıcak baktığını belirten Pehlivan, büyük resme bakılınca STA'nın Ukrayna'nın daha fazla menfaatine olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü Ukrayna'nın ihracatının eridiğini görüyoruz. Bu iyi bir şey değil. Biz ticaret hacmini artıralım diyoruz. Ukrayna tarafında da istek var. Ukrayna Ekonomi Bakanı Yardımcısı Taras Kaçka'nın Türkiye ziyareti bunu gösteriyor. STA görüşmelerinin salgına rağmen ivme kazandığını görüyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi. Liderler seviyesinde irade var. İnşallah bu sene bu iş yapılır. Şartlar bu kadar uygunken bu işin olmaması kabul edilemez."

- Karadeniz'de kuvvetli iş birliği

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çijikov da yapılan yüksek seviyeli görüşmelere bakarak iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek için ön koşulların hazırlandığını belirtti.

Çijikov, Türkiye'nin bu ayın başında güncellenmiş önerisini sunduğunu, bunun görüşmelere yeni bir başlangıç olarak kabul edilebileceğini vurguladı.

Ukrayna hükümetine göre yeni önerinin ikili ticarette geniş çaplı bir çözüm sunduğunu aktaran Çijikov, "Hükümetimiz süreci hızlandırmak için her şeyi yapıyor. İki tarafın görevi, dengeli ve olumlu sonuç verecek bir anlaşmaya varmak." dedi.

Çijikov, Türkiye ve Ukrayna'nın ekonomilerinin birbirlerini tamamlayan nitelikte olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen senelere baktığımızda iki ülke ticaret hacminde yıllık yüzde 15-20 seviyesinde ortalama artış görüyoruz. Salgına rağmen ticaret hacmi bu senenin ilk 4 ayında yüzde 10 arttı. Pek çok Ukrayna ürünü Türkiye’de işleniyor. Büyük Türk yatırımları Ukrayna’ya geliyor. Bu, Karadeniz'de kuvvetli bir iş birliği demektir."

Çijikov, STA'nın endüstriyel ve tarımsal ürünlerdeki gümrük vergisi muafiyetleriyle Ukrayna ekonomisine katkı sağlayacağını aktararak, "Ancak sadece gümrük vergisiyle de alakalı değil, genel olarak STA'lar ülkeler arasındaki dikkati birbirine çevirir ve hızlı bir şekilde ticareti artırır." ifadelerini kullandı.

- Tekstil, çelik ve tahıl en önemli sektörler

DEİK/Türkiye – Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin de STA'nın her iki ülkenin de menfaatine olacak bir şekilde sonuçlandırılıp ivedilikle imzalanması gerektiğini belirtti.

Çetin, dost ülke Ukrayna ile bir serbest ticaret alanı oluşturmanın iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak için yegane öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Ukraynalı dostlarımızla yaptığımız görüşmeler her iki tarafın da bu konuda istekli olduğunu kanıtlar niteliktedir." dedi.

Anlaşmada çözüm sağlanması gereken en önemli sektörlerin, tekstil, çelik ve tahıl olduğuna dikkati çeken Çetin, "Bu bir süreç ve bu süreç, 2012'den bu yana her iki tarafın da menfaatlerini gözeterek ilerliyor. Anlaşmanın sonuca ulaşması, iş dünyasının rahatsız olduğu bu konularda bir 'orta yol' bulmasına bağlıdır. Bu orta yolun da bulunması için karşılıklı müzakereler sürüyor ve biz de iş insanları olarak gereken her türlü desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin Avrupa'yla rekabet gücü artar

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici ve İş insanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel de STA'yı Ukrayna'daki Türk iş insanları olarak uzun zamandır beklediklerini belirtti.

Anlaşmanın sonuçlanması durumunda iki ülkenin ekonomik ilişkilerini ileriye götüreceğini belirten Yüksel, anlaşmadan Ukrayna'da iş yapan Türk şirketlerin yanı sıra Türkiye'de iş yapan Ukraynalıların da fayda sağlayacağına işaret etti.

Yüksel, anlaşmayla birlikte Türkiye'nin Ukrayna'da özellikle Avrupa'yla rekabet gücünün artacağını kaydederek, "Türkiye'den Ukrayna'ya daha fazla yatırım gelmesinin önü açılacaktır." dedi.