İş dünyasından 23 Nisan mesajları

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Türk iş dünyası yayımladıkları mesajlarla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 103'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, iş dünyasının çocukların eğitimi, sağlığı ve mutluluğunu esas alan gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir geleceğin inşası için var gücüyle çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve müreffeh gelecek ülküsünün yapı taşını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, geleceğimizin inşasında çocukların mutluluğunu temel alarak bu önemli günü onlara armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin kurucu kuşaklarını saygı ve minnetle anıyoruz. Çocuklara armağan edilmiş olan bugün demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışında hayat bulan değerleri yaşatma ve yeni nesillere aktarma sorumluluğumuzu da hatırlatıyor.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında kalkınma hikayemizin; eğitimli, sağlıklı, değer yaratan, fırsat eşitliğiyle hayallerini gerçekleştirme imkânına erişen, mutlu ve özgür nesiller üzerine kurulacağına inanıyoruz.

Bu doğrultuda çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik gibi toplumsal yaralar ve bunlara sebep olan koşullarla kararlılıkla mücadele edilmesi; depremin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinde çocukların yüksek yararını temel alan politika ve adımların en kapsayıcı şekilde hayata geçirilmesi de kritik önem taşıyor. İş dünyası olarak çocukların eğitimi, sağlığı ve mutluluğunu esas alan gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir geleceğin inşası için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

'EN ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞI'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin, Türk milletinin Cumhuriyet'e giden çağdaş uygarlık yolculuğundaki en önemli kilometre taşı olduğunu ifade etti.

TBMM'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmek amacıyla kurulduğunu, 23 Nisan tarihinin de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edildiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Masumiyetin ve umudun simgesi olan çocuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve dolayısıyla geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek ve vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlar camiası adına, sevgili çocuklarımızın bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti için atılan en önemli adımın TBMM'nin kurulması olduğunu ifade etti.

Apaydın, çocuklar ve gençlere parlak yarınlar hazırlayabilmenin önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen ve ulusal egemenliğimizi simgeleyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. TBMM'nin kurulduğu bu önemli gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için atılan en önemli adımdır. Bu gün vesilesiyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın haklarının korunmasının bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamaktayız. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir."

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 23 Nisan'ın milletin istiklal mücadelesiyle ulusun bağımsızlık ve egemenliğinin tüm dünyaya ilan edildiği tarih olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Uğruna büyük mücadeleler verilen ve tarihe altın harflerle kazınan bu anlamlı gün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilmiştir. Ülkemizin kalkınması ve her geçen gün daha da gelişmesi için geleceğimizin teminatı, ülkemizin aydınlık yüzü olan çocuklarımızı geleceğe bugünden hazırlamak son derece önemlidir. Türk milletinin istikbali, çocuklarımızı bir cevher gibi en iyi şekilde işlememiz ve geliştirmemiz ile daha da parlak olacaktır. Bu kapsamda bizler, çalışma hayatının temsilcileri olarak çocuklarımıza her gün daha da ileriye giden bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Akkol, şahsı ve TİSK camiası adına Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere saygı ve minnetlerini sundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, meclisin demokratik yönetimin en önemli kurumlarından biri hatta en önemlisi olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin varoluş mücadelesinin Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmesinin, milletimizin demokratik olgunluğu açısından çok önemli bir gösterge olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, ülkelerin refahı ve ulusların mutluluğu ile demokrasinin doğrudan bağlantılı olduğuna inandığını belirterek, "Bugün dünya üzerindeki ülkelere baktığımızda demokratik kurumları yerleşmiş, serbest piyasa uygulamalarını hukuki altyapıyla güçlendirmiş olanların diğerlerinden çok önde olduğunu görüyoruz.

Bizim hem Türk hem İslam tarihimiz de istişare ve meclislerin bulunduğu bir geleneğe sahiptir. Bu nedenle demokratik yapılanmamızın temelinin sağlam olduğuna inanıyorum. Belki Türk demokrasisi tarihi boyunca zor sınavlara girdi ama hepsinden başarıyla geçmesini bildi." açıklamasını yaptı.

Demokrasi mücadelesinde, 27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’ya kadar çok acılar çekildiğini, çok canlar verildiğini kaydeden Kopuz, "Allah’a şükür bugün darbecilerin yargılandığı, cezalandırıldığı bir ülke olmayı başardık. İnşallah önümüzdeki günlerde yaşayacağımız seçim de demokrasimizi güçlendirecek yeni bir aşama olacak.

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyor, başta Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, TBMM’nin ahirete irtihal etmiş tüm üyelerini rahmet ve minnetle anıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'ÇOCUKLARA VERDİĞİ DEĞERİ GÖSTERİR'

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı geleceğin teminatı olan çocuklara armağan ederek çocuklara verdiği değeri gösterdiğini belirtti.

Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"23 Nisan, istiklalin ve istikbalin meclisinin ilk toplantısını yaptığı gündür. 23 Nisan 1920'de toplanan Birinci Meclis, millet adına istiklal mücadelesini sürdürme azminin de sembolü olmuştur. O Meclis, bize milletimizin omuz omuza verip birbirinden güç aldığında her zorluğu aşılabileceğini öğretmiştir. Yüce meclisimizin açılışının 103'üncü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi birincil gayemizdir.

Türkiye'nin teminatı çocuklarımıza güçlü yarınlar bırakma mesuliyeti bugün bizim üzerimizdedir. Bu sorumluluğun verdiği inançla istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş tüm mebuslarımız ile şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, çocuklarımızın coşkulu sevinç, mutluluk ve heyecanının ilelebet yaşanması ve yaşatılmasını diliyorum."