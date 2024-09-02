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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi

        İş dünyası temsilcileri, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:29 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:29
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        İş dünyasından büyüme değerlendirmesi
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