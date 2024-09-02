İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi

T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu (T&Uuml;İK), yılın ikinci &ccedil;eyreğine (nisan-haziran d&ouml;nemi) ilişkin gayrisafi yurt i&ccedil;i hasıla (GSYH) sonu&ccedil;larını a&ccedil;ıkladı. Buna g&ouml;re, GSYH 2024 yılı ikinci &ccedil;eyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, ge&ccedil;en yılın aynı &ccedil;eyreğine kıyasla y&uuml;zde 2,5 arttı. &Uuml;retim y&ouml;ntemiyle GSYH tahmini, ikinci &ccedil;eyrekte cari fiyatlarla ge&ccedil;en yılın aynı &ccedil;eyreğine g&ouml;re y&uuml;zde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon lira oldu. GSYH nin ikinci &ccedil;eyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 308 milyar 158 milyon dolar olarak kayıtlara ge&ccedil;ti. T&uuml;rkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 nin ikinci &ccedil;eyreğinden sonra &uuml;st &uuml;ste 16 &ccedil;eyrek b&uuml;y&uuml;m&uuml;ş oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagi&ccedil;, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonominin, yılın ikinci &ccedil;eyreğinde y&uuml;zde 2,5 b&uuml;y&uuml;d&uuml;ğ&uuml;n&uuml; belirterek, net ihracatın b&uuml;y&uuml;meye 1,3 puanla pozitif katkı vermesini olumlu bulduklarını s&ouml;yledi. İhracata dayalı b&uuml;y&uuml;me trendinin sağlıklı şekilde devam etmesi i&ccedil;in en ivedi beklentilerinin kur ve enflasyon arasında zayıflayan korelasyonun sağlanması olduğunu aktaran Avdagi&ccedil;, &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki s&uuml;re&ccedil;te, KOBİ lerin TL kredilere erişim kısıtlarının gevşetilmesi, yeni yatırımlara hız kazandıracak selektif kredi politikaları reel sekt&ouml;r&uuml;n &ouml;ncelikli ihtiyacıdır değerlendirmesinde bulundu. Avdagi&ccedil;, dezenflasyon programını desteklediklerini belirterek, ş&ouml;yle devam etti: Bunun bir sonucu olarak kontroll&uuml; soğuma s&uuml;recinde &uuml;retim ve istihdam hedeflerinin de aynı hassasiyetle g&ouml;zetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yatırımlar kalemindeki ivme kaybı ve &ouml;zellikle makina ve te&ccedil;hizat yatırımları dikkatle takip edilmeli. T&uuml;rkiye hi&ccedil;bir şartta b&uuml;y&uuml;me dinamiklerinden feragat etmemeli. İkinci &ccedil;eyrekte enflasyonla m&uuml;cadele programıyla uyumlu olarak i&ccedil; t&uuml;ketimde belirgin bir soğumanın ger&ccedil;ekleştiğini aktaran Avdagi&ccedil;, Net ihracatın b&uuml;y&uuml;meye pozitif katkı vermesi değerli. İş g&uuml;c&uuml; &ouml;demelerinin gayrisafi katma değer i&ccedil;indeki payının artması da gelir dağılımındaki iyileşme adına &ouml;nemli bir veri. Hazine ve Maliye Bakanının da işaret ettiği yeni OVP de &ouml;zellikle KOBİ lerin yeni yatırımları ve ihracatımız i&ccedil;in tedbirler alınmasını bekliyoruz g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; kaydetti. DEİK: TEMENNİMİZ EKONOMİK PROGRAMIN BAŞARILI Bİ&Ccedil;İMDE S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LMESİ Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da 2024 &uuml;n ikinci &ccedil;eyreğindeki y&uuml;zde 2,5 b&uuml;y&uuml;menin enflasyonla m&uuml;cadele ve ekonomide sıkılaşma adımları kapsamında bir nebze beklentilerin altında kalarak piyasalarda g&ouml;zlemlenen yavaşlamayı teyit ettiğini dile getirdi. Olpak, b&uuml;y&uuml;menin sekt&ouml;rel detaylarına bakıldığında sanayi sekt&ouml;r&uuml; hari&ccedil; her sekt&ouml;r&uuml;n belli oranda b&uuml;y&uuml;meye katkı verdiğine işaret ederek, Ancak hem sanayi sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n daralması hem de diğer sekt&ouml;rlerin verdiği katkının &ouml;nceki d&ouml;nemler ile kıyaslandığında azalması iyi analiz edilmeli. &Ouml;zellikle k&uuml;&ccedil;&uuml;k işletmelerin desteklenmesi dahil olmak &uuml;zere, sanayi &uuml;retimini ve yatırımları artıracak yeni adımların atılması &ouml;nemli yorumunda bulundu. Ge&ccedil;en d&ouml;nemlere kıyasla azalsa da b&uuml;y&uuml;meye en y&uuml;ksek katkıyı y&uuml;zde 1,3 er puanlık katkıyla hane halkı t&uuml;ketiminin yanı sıra ihracatın vermesinin &ouml;nemli olduğunu kaydeden Olpak, Yeni OVP nin yayımlanmasını beklediğimiz bu haftada, programın seyrini bozmayacak şekilde sanayi sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n &uuml;zerindeki maliyetleri azaltıcı ve piyasaya g&uuml;ven ve moral verici &ouml;nerilerin değerlendirilmesi gerektiği d&ouml;nemdeyiz diye konuştu. Olpak, iş d&uuml;nyası olarak temennilerinin ekonomik programın başarılı bi&ccedil;imde s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmesi ve &uuml;lkenin refahını artıracak makro hedeflere ulaşılması olduğuna dikkati &ccedil;ekerek, DEİK olarak bu bağlamda atılacak adımların destek&ccedil;isi olmaya ve k&uuml;resel ticarette &uuml;lkemize değer katacak ticari diplomasi faaliyetlerimize t&uuml;m hızımızla devam edeceğiz dedi. M&Uuml;SİAD: B&Uuml;Y&Uuml;ME EĞİLİMİ OVP İLE UYUMLU HALE GETİRİLMELİ M&uuml;stakil Sanayici ve İşadamları Derneği (M&Uuml;SİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da T&uuml;rkiye ekonomisinin yılın ikinci &ccedil;eyreğinde yıllık bazda y&uuml;zde 2,5 b&uuml;y&uuml;yerek pozitif b&uuml;y&uuml;me eğilimini &uuml;st &uuml;ste 16 ncı &ccedil;eyreğe taşıdığına işaret ederek, k&uuml;resel ekonomi i&ccedil;erisinde olumlu y&ouml;nde ayrışmaya devam ettiğini aktardı. Asmalı, yılın ikinci &ccedil;eyreğine ilişkin b&uuml;y&uuml;me verisi a&ccedil;ıklanan G20 &uuml;lkeleri i&ccedil;erisinde 5 inci sırada yer alan T&uuml;rkiye nin Fransa, İngiltere, Almanya, Euro B&ouml;lgesi ve G&uuml;ney Kore gibi &ouml;nc&uuml; &uuml;lkeleri geride bıraktığını ifade etti. B&uuml;y&uuml;menin kompozisyonuna bakıldığında parasal sıkılaşmanın etkisiyle i&ccedil; talebin katkısının ivme kaybettiğini ve 1,2 puana gerilediğini belirten Asmalı, Bu d&ouml;nemde net dış talebin de b&uuml;y&uuml;meye katkısı 1,3 puan olmuş, yatırımların 0,1 puanlık c&uuml;zi etkisiyle birlikte genele yayılan bir b&uuml;y&uuml;me g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; ortaya &ccedil;ıkmıştır değerlendirmesinde bulundu. Asmalı, Bu d&ouml;nemde tarım sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n yıllık bazda y&uuml;zde 3,7 genişlemesinin yanı sıra inşaat ve hizmetler sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n sırasıyla y&uuml;zde 6,5 ve y&uuml;zde 2,9 oranında b&uuml;y&uuml;mesi, ekonomik b&uuml;y&uuml;meye destek veren fakt&ouml;rler olmuştur. Bununla birlikte i&ccedil; talepteki daralmayla birlikte sanayi sekt&ouml;r&uuml;nde g&ouml;zlenen y&uuml;zde 1,8 lik k&uuml;&ccedil;&uuml;lme, b&uuml;y&uuml;menin s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği a&ccedil;ısından olumsuz sinyaller vermektedir ifadesini kullandı. Parasal sıkılaşma koşullarının ekonomik aktivite &uuml;zerindeki etkisini artırmasıyla yılın ikinci yarısında b&uuml;y&uuml;me koşullarındaki ivme kaybının devam edeceğini dile getiren Asmalı, s&ouml;zlerini ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;: Bu noktada b&uuml;y&uuml;me eğilimimizin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Yeni a&ccedil;ıklanacak OVP, T&uuml;rkiye ekonomisinin hedeflerinden vazge&ccedil;mediğini kati bir şekilde g&ouml;stermeli, ge&ccedil;miş yıllara ilişkin kazanımların korunacağı ve geleceğe y&ouml;nelik beklentilerin bu kazanımlar &uuml;zerine inşa edileceğine y&ouml;nelik net mesajlar vermelidir. Bu koşullar altında M&Uuml;SİAD olarak, milli ekonomimizin pozitif b&uuml;y&uuml;me yolculuğuna T&uuml;rkiye Y&uuml;zyılı nda da hız kesmeden devam edeceğine y&ouml;nelik inancımız tamdır. ASKON: DENGELİ VE S&Uuml;RD&Uuml;R&Uuml;LEBİLİR B&Uuml;Y&Uuml;MEYE DOĞRU İLERLİYORUZ Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da &ccedil;er&ccedil;evesi belli, &ouml;ng&ouml;r&uuml;lebilir, rotasında giden bir ekonominin doğru bir politika olduğunu ifade etti. Aydın, Dengemizi bozan pandemi ve deprem gibi zorlukların ardından şeffaf, rasyonel, &ouml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; g&ouml;rebildiğimiz politikalarla s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z bir ekonomi yol haritamız var. Bu da bizi dengeli ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir b&uuml;y&uuml;meye doğru ilerletiyor g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; paylaştı. T&uuml;m şartlar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde ekonomik a&ccedil;ıdan b&uuml;y&uuml;yor olabilmenin mevcut politikaların hedefleri doğrultusunda y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;ne işaret ettiğini belirten Aydın, &Ouml;zellikle i&ccedil; ve dış talepten gelen 1,2 ve 1,3 l&uuml;k oranlar ile dış talebin pozitif katkısını &ccedil;ok &ouml;nemsiyoruz diye konuştu. Aydın, gelişen ve dengeli bir b&uuml;y&uuml;me ile ekonomik refahını artıran bir T&uuml;rkiye nin en b&uuml;y&uuml;k idealleri olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi: Bu bağlamda lokomotif sekt&ouml;rlerde artışın g&ouml;zlenmesi iyi bir veri olmasına karşın sanayi sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n y&uuml;zde 1,8 azalması finansman a&ccedil;ısından bu sekt&ouml;r&uuml;m&uuml;z&uuml;n desteklenmesi ve &ccedil;ağrılarına daha &ccedil;ok kulak verilmesini gerektiriyor. Rota belli, dengeli ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir b&uuml;y&uuml;meye doğru ilerliyoruz. Rasyonel ve şeffaf politikalar y&uuml;r&uuml;t&uuml;ld&uuml;k&ccedil;e, sahadan gelen &ccedil;ağrılara kulak verildik&ccedil;e arzulanan ekonomik getiriler de beraberinde gelmeye devam edecektir. İSTİB: PLANLI TARIMSAL &Uuml;RETİME GE&Ccedil;İŞTEN TAVİZ VERİLMEMELİ İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da T&uuml;rkiye ekonomisinin yılın ikinci &ccedil;eyreğinde yıllık bazda y&uuml;zde 2,5 lik bir b&uuml;y&uuml;me elde ederek salgından bu yana pozitif b&uuml;y&uuml;mesini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; s&ouml;yledi. Kopuz, halihazırda fiyat istikrarının tesisi i&ccedil;in uygulanan sıkı para politikası ve mali disiplin ile devam eden s&uuml;reci dikkatle takip ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: Bu s&uuml;re&ccedil;te, y&uuml;ksek kredi maliyetlerinden dolayı işletme sermayesine artan ihtiya&ccedil; sebebiyle zayıflayan sanayi &uuml;retiminin ve aynı şekilde i&ccedil; talebin b&uuml;y&uuml;meye katkısının sınırlı olacağını &ouml;ng&ouml;rmekteydik. Zira &ouml;nc&uuml; veriler enflasyonda olduğu gibi b&uuml;y&uuml;me hızında da bir dengelenmeyi işaret ediyordu. Nitekim birinci &ccedil;eyrekteki g&uuml;&ccedil;l&uuml; t&uuml;ketim harcamalarının, ikinci &ccedil;eyrekte devam etmediğini g&ouml;rd&uuml;k. Aynı şekilde sanayi &uuml;retiminde de son aylarda firmaların &ouml;zellikle işletme sermayesi i&ccedil;in nakit akışında zorlandığı durumları g&ouml;zlemliyorduk. Bu bakımdan, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde a&ccedil;ıklanacak olan 2025-2027 Orta Vadeli Program da enflasyonla m&uuml;cadelede kararlılık hedeflerinin yanı sıra b&uuml;y&uuml;me &ouml;ng&ouml;r&uuml;lerinde dengelenme beklentisi de hedeflere yansıyacaktır. Nitelikli bir b&uuml;y&uuml;meyle yola devam ederken, enflasyon ve cari a&ccedil;ığın d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesi hedefinden taviz verilmemesi gerektiğinin farkında olduklarını kaydeden Kopuz, Bununla birlikte, işletmelerin finansmana erişimi ve nitelikli eleman konularında atılacak adımlar, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde reel sekt&ouml;r g&uuml;venini &ouml;nceki seviyelerine getirmek adına anlamlı olacaktır dedi. Kopuz, tarım sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n y&uuml;zde 3,7 b&uuml;y&uuml;yerek ekonomiye katkı veren alanlardan birisi olduğuna işaret ederek, iklimsel sınamaların rekolteler &uuml;zerindeki olumsuz etkilerine rağmen, 3. &ccedil;eyreği kapsayan hasat d&ouml;neminin tarımsal b&uuml;y&uuml;meye daha fazla katkı vermesini &uuml;mit ettiklerini belirtti. Ali Kopuz, Burada &ouml;nemli olan ilk kez 3 yıllık a&ccedil;ıklanan destekleme modeliyle işaretlerini g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z planlı tarımsal &uuml;retime ge&ccedil;işten taviz verilmemesidir g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; bildirdi.