AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı telekonferans çözümü iş dünyasına örnek olurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) planladıkları toplantı ve sektör görüşmelerini aynı yöntemle gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu görüşme planı Türk iş dünyasına da yol gösterici oldu.

Edinilen bilgiye göre, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Hisarcıklıoğlu, öncelikle oda, borsa ve sektör meclislerinden görüş, sorun ve çözüm önerilerini alarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sundu.

Ayrıca, bu dönemdeki faaliyetleri, planlamaları, talep ve önerilerine yönelik 365 oda borsadan rapor isteyen Hisarcıklıoğlu, konu ve il bazında öncelik gerektiren oda, borsa başkanları ve 61 sektör meclisi temsilcilerinin bazılarıyla telekonferans yöntemiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hisarcıklıoğlu, bu yöntemle oda, borsa ve sektör meclislerinin sorunlarını dinleyerek ve çözüm önerilerini alıyor. Bugün de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sektörlerin koronavirüs sonrası karşılaştıkları sıkıntıları sektör meclisi başkanlarından dinlemeye devam edecek.

Alınan tedbirler kapsamında bütün oda ve borsaların bu ay gerçekleştirilmesi planlanan meclis toplantılarının nisan ayının son haftasında organize edilmesine ve gelecek ay 2 meclis toplantısının birden yapılmasına karar verildi.

ASO KOMİTELERİ TOPLANTILARINI SANAL ORTAMDA YAPACAK

ASO da koronavirüs salgınından korunmaya yönelik tedbirlerini almayı sürdürüyor. Bu kapsamda ASO'nun 27-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı ertelendi.

Oda yönetimi, bu ay yapılması düşünülen meclis toplantısının, nisan ayında, o dönem için planlanan diğer toplantıyla yapılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, ASO Başkanı Nurettin Özdebir de görüşmelerinin büyük bir bölümünü telekonferans ve telefonda sesli konuşma yoluyla gerçekleştiriyor.

Ayrıca, ASO komite başkanları mart ayı toplantılarını ve disiplin kurulu rutin toplantısını telekonferans ve WhatsApp uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

HAVALANDIRMA SİSTEMİNE ULTRAVİYOLE IŞINLI SİSTEM TAKILDI

Çalışanlarına yönelik de tedbirler uygulayan ASO, 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan oda personeline idari izin verirken, okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarının talepleri doğrultusunda yıllık izin verilmesini kararlaştırıldı.

İzinliler dışındaki personel odadaki görevlerine devam ederken, hizmetlerin aksatılmamasına özen gösteriliyor.

Hizmet binasına, belge ve hizmet alanlar ile kargo için gelenler dahil olmak üzere ziyaretçi kabul edilmiyor. Zorunlu durumlarda ise ilgili kişi, oda personelince bina girişinde karşılanarak, işlemlerin yapılması sağlanıyor.

Bütün bu uygulamaların yanında hizmet birimlerini düzenli olarak dezenfekte eden ASO, havalandırma sistemine ultraviyole ışınlarla bakteri öldüren sistem taktırdı ve belirli periyotlarda mikroorganizma kontrolü yaptırmaya karar verdi.

ATO Yönetim Kurulu toplantısı ilk defa telekonferans ile gerçekleştirilecek

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO Yönetim Kurulu da bugünkü 113 sayılı toplantısını koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilk defa telekonferansla yapacak.

Bunun yanı sıra ATO, tüm toplantıların telekonferans yoluyla yapılması yönünde tedbirleri devreye alacak.

Hizmet binasını üyelerin bekleme ve işlem yapma alanları başta olmak üzere uzman ekiplerce dezenfekte ettiren oda yönetimi, bu işlemi düzenli olarak tekrarlıyor.

Binanın dış girişinden başlamak üzere tüm duvarlara anti-viral el ve cilt dezenfektanları koyan oda yönetimi, kronik rahatsızlığı olan, 60 yaşı aşan çalışanların yanı sıra hamileler ile 12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlara 2 hafta idari izin verdi.

ATO 27-28-29 Mart tarihlerinde yapılacağını duyurdukları "28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı" da dahil olmak üzere tüm toplantılarını da erteledi.