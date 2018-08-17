İş dünyası
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

İş dünyasından reel sektör için yeni tedbir paketine destek

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın reel sektör için açıkladığı yeni tedbir paketini memnuniyetle karşıladı.İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın reel sektör için açıkladığı yeni tedbir paketine ilişkin değerlendirmede bulundu

17.08.2018 - 17:37 | Güncelleme: AA

Hükümetin, ekonomik ve siyasi tüm tedbirleri aldığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Biz de TİM olarak, Ticaret Bakanlığımız nezaretinde, bütün birliklerimizle Cumhurbaşkanımızın ekonomik seferberlik çağrısına hemen cevap verdik. TİM olarak dövizdeki spekülatif yükselişin ihracatı, ihracatçımızı olumsuz etkilememesi adına meclisimizin ve birliklerimizin fonlarını Eximbank yolu ile ihracatçımıza kaynak olarak kullandırabilmek için Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın nezaretinde bir protokol imzaladık. Takiben Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiyesi ile yine firmalarımızın bu spekülatif kur yükselişinden dolayı sermayeye erişiminin kısıtlanmaması için attığı adım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın almış olduğu önlemler, firmalarımızın bu döviz şoklarından en az hasar ile çıkabilmeleri için atılmış önemli adımlardır."

"SPEKÜLATİF YÜKSELİŞİN AMACI FİRMALARIMIZI İŞ YAPAMAZ HALE GETİRMEK"

İsmail Gülle, siyasi sebepler ile Türkiye ekonomisine zarar vermek isteyenlerin, Türk firmalarını hedef alarak onların kısa vadeli borçlarını ödeyemez, yatırım yapamaz ve çalışamaz hale getirmeye çalıştığını belirterek, "Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızın gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın gerekse TİM olarak bizlerin atmış olduğu bu adımlar, firmalarımızın yükselen kur sonucunda borçluluklarının artmasından dolayı yatırım yapamaz veya çalışamaz hale gelmesinin önüne geçmek için atılmıştır. Türkiye Bankalar Birliği’nin vermiş olduğu tavsiyeyi çok yerinde buluyorum. Kredi kanallarının açık tutulması sermaye akışının devam etmesi firmalarımız için hayati önem taşımakta." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın KOBİ’lere sağlayacağı ihracat desteği, KOSGEB borçlarının ertelenmesi, teknoloji yatırımlarına uygulanacak desteklerin de Türkiye ekonomisinin özellikle yatırımların devamının sağlanması hususunda çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Gülle, "Çünkü yatırımın yapılamadığı bir ekonomide büyüme konuşabilmek mümkün olmaz.
Bu yükselişe sebep olanların amaçları Türkiye’de piyasayı iş yapamaz hale getirip yatırımlarımızı durdurabilmek, sonra da bizleri istedikleri şekilde borçlandırabilmek. Bu yüzden gün birlik olma günüdür. İlgili bakanlıklarımızın attığı adımlar piyasanın en az darbe ile bu süreci atlatması konusunda atılmış önemli adımlardır." değerlendirmesinde bulundu. 

"REEL SEKTÖR VE BANKACILIĞIN İŞ ORTAKLIĞINA DESTEK SAĞLAYACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da özellikle reel sektörün temel dinamiği olan firmaların, son günlerde başta nakit akışı olmak üzere tüm finansal enstrümanlara yönelik stres altında olduklarını müşahede ettiklerini belirterek, "Her zaman savunduğumuz, ekonominin de temel işleyişinin esası olan reel sektör-bankacılık ilişkilerinin önemli ve tarihi sınavdan geçtiği bir dönemdeyiz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığımızca alınan kararların her zaman sağlıklı ve güçlü kalması gereken iki sektörün iş ortaklığına destek sağlayacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZ EKONOMİMİZİN TEMEL TAŞLARINA ANNE ŞEFKATİYLE YAKLAŞMIŞTIR"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur ise ABD'nin yaptırımı sonrası kurdaki döviz artışı ile birlikte yaşanılan süreçte, hükümetin almış olduğu kararları yerinde bulduklarını kaydederek, "ABD'nin yaptırım kararı sonrası hükümetimiz dik bir duruş sergilemiş, akabinde ekonomimizin temel taşlarına anne şefkatiyle yaklaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cesur, özellikle bankacılık ve reel sektörün döviz kurundan etkilenmemesi için alınan tedbir kararlarının çok yerinde olduğunu, firmaların elini güçlendirmenin, alacaklı olan bankaları da rahatlatacağını aktardı.

Dış ticaret yapan firmaların bu kararlarla bankalara karşı olan sorumluluklarını yerine getirebileceklerini belirten Cesur, şunları kaydetti:

"Limit aşımının dikkate alınmaması, kredi kapama talebinin yapılmaması, ilave teminat talebinin istenmemesi ve mücbir sebep kodu imkanı tanınması bu firmalarımız için can suyu niteliğinde olmuştur. Şu an için çok net belirtmek isteriz ki, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekse de ekonominin diğer paydaşları yaşadığımız bu süreçte ellerindeki argümanları yerinde ve zamanında kullanmaktadır. Devletimizin tedbirleri ve milletimizin de eşsiz desteği ile bu yeni normale geçiş sürecini kazasız belasız atlatacağımıza inancımız sonsuzdur."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.