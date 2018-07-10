İş dünyasından yeni kabineye ilk yorumlar

TÜSİAD, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

TÜSİAD, güçlü bir ekonomi için başta Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunan TÜSİAD, dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşandığına işaret ederek, "Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir" dedi.

Açıklamada, "Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İTO: BİZE GÜVEN VERDİ

İTO Başkanı Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, onun başkanlığındaki kabine üyelerine de başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin politik hayatında yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Avdagiç, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki teknik hakimiyetinin Türkiye’ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Bana göre bunun ilk işareti de ekonomiyle ilgili bakanlıklara yapılan atamalarla kendini gösterdi. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlerin bulunmasının, hem iş alemi hem de Türkiye ekonomisi için büyük kazanım olduğuna işaret etti.

YENİ KABİNE 2023 HEDEFLERİNE TAŞIYACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye’nin yeni sisteme bugün resmen geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Bu yeni dönem tüm ülkemiz için hayırlı olsun. Artık çok farklı bir yönetim, farklı bir hükümet anlayışı göreceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Göreve gelen bakanlarımızın, hem hizmet hem de koordinasyon konusunda son derece başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Yine özel sektör kökenli bakanlarımız, firmalarımızı çok daha iyi anlayacak, taleplerimizi çok daha isabetli bir şekilde değerlendirecek. Nice ekonomik ve ticari başarılar bizi bekliyor."

Gülle, TİM olarak yeni sistemde, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birleşmesi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanmasının, hükümetin karar alma mekanizmalarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesinin en önemli avantajlar olduğuna dikkati çeken Gülle, "Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni sistemimizin ilk kabinesinde yer alan bakanlarımıza tüm ihracatçılarımız adına başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ihracat ailesinin, son dönemlerde gerçekleştirdiği sürekli ihracat artışlarıyla ülke için de moral kaynağı olduğunu ifade eden Gülle, şu yorumu yaptı:

"Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen, tüm sorunlarımızın çözümünde yanımızda olan ve vizyonuyla ihracatçının cesaretini arttıran sayın Bakanımız Nihat Zeybekci’ye ihracat camiası adına şükranlarımızı sunarız. Ticaret Bakanlığı görevine gelerek Türkiye’nin hem iç hem de dış ticaret gemisinin kaptanlığı görevini yürütecek olan sayın Ruhsar Pekcan’ın da ülkemizin ticaret erbabının ve ihracatçılarının sorunlarına çözüm bularak, onların küresel rekabette daha güçlü konuma gelmelerine destek olacağına hiçbir kuşkumuz yok."

"EN ÖNEMLİ SERMAYE İNSAN KAYNAĞI"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir dönemin başladığına işaret eden ve 27. Dönem Parlamentosu’na çok önemli görevler düştüğünü söyleyen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “TÜRKONFED olarak, 24 Haziran seçimlerinin ardından kurulan 27. Dönem Parlamentosu’na ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineye başarılar diliyoruz. İş dünyası olarak önümüzdeki süreçte uzlaşma kültürüyle politikada yaşanacak normalleşmenin, demokratik ve ekonomik reformlarla desteklenmesi gerekiyor” dedi. Turan, liyakat esasıyla bürokraside yaratılacak verimliğin yatırım süreçlerini hızlandıracağını, eğitim reformu ile de nitelikli insan kaynağına yatırım yapılacağını aktardı.

“En önemli sermayemiz insan kaynağı” diyen Turan, şunları ifade etti:

“Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, Ekonomi, Bürokrasi ve Eğitim’de 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir. Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat; Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL’de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi; yani büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden kazandıracaktır.”

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ PARLAK GELECEĞE YÖNELİK ENGELLER KALKTI"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni yönetim sistemin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'nin önündeki parlak geleceğe yönelik engellerin ortadan kalktığını belirtti.



Kaan, şunları kaydetti:



"Bu kararla milletimiz, istikrar, huzur ve güvenden yana tavır almıştır. Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, güçlü Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi FETÖ eliyle organize edilen hain girişimlere karşı dik duruşu ve sergilediği güçlü liderlikle halkına güven, dünyaya ise ülkemizin birliğine yönelik önemli bir mesaj veren yeni Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye'nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz. Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir."

"İŞLER DAHA HILZI YÜRÜYECEK"



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, yayımladığı kutlama mesajında yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yeni kabineye başarılar diledi.

Yeni kabinenin oluşumuyla Erdoğan'ın önemli bir mesaj verdiğinin altını çizen Özdebir, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabinenin "kamuda tasarruf anlayışının işareti" gibi durduğunu kaydetti. Özdebir, birbiriyle ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle dinamik bir yapı elde edildiğine işaret ederek, özellikle Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarının birleştirilmesinin yerinde olduğunu ifade etti.

Özdebir, kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlere yer verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek. Artık kaybedecek zamanımız yok. Süratle Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





İSO: EKONOMİYE ODAKLANILACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesine ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Açıklanan Bakanlar Kurulumuzun, yeni dönemin ruhuna uygun olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde icracı ve iş dünyamızı yakından bilen isimlerden oluşturulması memnuniyet vericidir. Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum.

Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır."





