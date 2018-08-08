Bilen Teknolojiler
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İş dünyasının çıkış yolunda ‘Bilen Teknolojiler’ var

Bilişim Zirvesi’18, başta yapay zekâ ve robotik olmak üzere yeni nesil tüm teknolojiler ile ekonomi ve sosyal hayatın gelişimine ışık tutuyor. Bilişim Zirvesi'18 "Duvarın Ardını" görmek isteyenler için "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla ve Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor

08.08.2018 - 16:23 | Güncelleme:

İstanbul, 8 Ağustos 2018 - Bilişim Zirvesi'18 bu yıl "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Türkiye'nin teknoloji ve bilişim gündemini 2000 yılından bu yana belirleyen Bilişim Zirvesi'18, fikir ve düşünce liderlerinin, yönetim gurularının, gelecek tasarımcılarının, akademisyenlerin, iş profesyonellerinin, teknoloji liderlerinin, yasal düzenleyicilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla geleceği şekillendirecek teknolojilerin ele alınacağı bir yolculuğa imza atıyor. Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, iki gün boyunca 17 farklı temada yapılacak oturumlarla yapay zekâ ve robotlarla birlikte yaşamı ve insanı yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Bilişim Zirvesi geçtiğimiz yıl “REkonomi” mottosu ile düzenlenmişti. Bu kapsamda şirketlerin dijital dönüşümlerini engelleyen duvarlarını yıkmaya başladığını hatırlatan Bilişim Zirvesi Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, "Geçtiğimiz yıl iki gün boyunca 200'ü aşkın konuşmacıyla 4 bini aşkın katılımcıya 'Duvarlar yıkılırken altında kalmayın, önümüzdeki yıl sizlere duvarın ardındakileri göstereceğiz' mesajını verdik. Bilişim Zirvesi'18 ile de duvarın ardında yer alan teknolojilere ışık tutuyoruz. Duvarın ardında bizi öğreneBİLEN, karar vereBİLEN, tasarlayaBİLEN ve uygulayaBİLEN teknolojiler bekliyor" dedi.

"AKILLI ŞEYLER VE BİLEN TEKNOLOJİLER" İNSANA NASIL BİR ROL BİÇİYOR?

Asırlar boyu insan eliyle yapılan işlerin, makinelere ve yapay zekaya devredildiği bir geçiş dönemine tanık oluyoruz. İnsanın yaşam ekosistemindeki her şey dijital sinir ağlarıyla birbirine bağlanarak akıllı ve otonom hale geliyor. ‘Akıllı Şeyler ve Bilen Teknolojiler’ bağlantılı ve etkileşimli şekilde birbirini yöneterek bizi bütünsel bir dijital zekaya taşıyor. Buna karşın yapay zekâ denince sektörler üstü ortak bir görüş ve yaklaşım bulunmuyor. Bu kapsamda; Bilişim Zirvesi'18, yapay zekâ ve robotlarla birlikte kurgulanacak yeni yaşamı ve insanın bu gelecekteki rolünü, farklı sektörlerden uzmanların ve fikir liderlerinin görüşleriyle zenginleşecek bir düzlemde masaya yatırıyor. Nesnelerin interneti, güvenlik, bulut, büyük veri analitiği, Endüstri 4.0, yapay zekâ, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi güncel konular, zirve süresince düzenlenecek konuşma, seminer ve panellerde katılımcılarla paylaşılacak.

“TEHDİT DEĞİL, FIRSAT"

Bireyler, şirketler ve ülkeler için akıllı, zeki ve otonom bir dijital yaşam modelinin 18. Bilişim Zirvesi'nde tüm dinamikleriyle tasarlanıp, kurgulanacağını kaydeden Aksun, "Yapay zekâ ve robotik teknolojileri bir tehdit olarak değil sunduğu fırsatlar açısından değerlendirmek; var olan yapıları sadece değiştirmek değil, yenilikçi bir yaklaşımla tekrar inşa etmek günümüz liderlerinin bir numaralı gündemi haline gelmeli. Bu yılki zirvede insan özellikli teknolojilerden sanal ve artırılmış gerçekliğe, yapay zekadan süper zekaya kadar ele alacağımız geniş kapsamlı konu başlıklarıyla bu önemli dönüşüme rehberlik edeceğiz." diye konuştu.

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