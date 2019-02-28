Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2018'in son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,19, inşaat sektöründe yüzde 16,08 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 1,2, inşaatta yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 azalış gösterdi.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 azaldı. Alt sektörler değerlendirildiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,1 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 geriledi. Alt sektörlere bakıldığında endeks, sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azalış gösterdi.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ
Brüt ücret-maaş endeksi, 2018'in son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Endeks, sanayide yüzde 16,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,5 artış kaydetti, inşaatta ise yüzde 0,5 gerileme görüldü.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2 artış oldu, inşaat sektöründe yüzde 5,1 düşüş belirlendi.
Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 23 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 24,8, inşaat sektöründe yüzde 29 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,2 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 yükseldi.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 22,3 ARTTı
Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 artarken, sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 23,9, inşaat sektöründe yüzde 27,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,7 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 yükseldi.
Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 26,9 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 29,9, inşaat sektöründe yüzde 35,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,9 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise geçen yıl ekim-aralık döneminde önceki çeyreğe göre yüzde 6 artarken, sanayi sektöründe yüzde 7, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 artış kaydetti.
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