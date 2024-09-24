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        Haberler Ekonomi Emlak İş GYO'dan 2,7 milyar TL'lik satış görüşmesi - Emlak Haberleri

        İş GYO'dan 2,7 milyar TL'lik satış görüşmesi

        İş GYO, Esenyurt'ta bulunan ve üzerinde Marmarapark Alışveriş Merkezi'nin de yer aldığı parsel ile yanındaki 2 parsel için satış görüşmeleri yapıldığını açıkladı. İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin satış için öncelik hakkı bulunduğu ve şirketin kabul etmesi halinde, 3 parselin toplamda 2 milyar 727 milyon 273 bin TL + KDV bedel ile satılacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:44
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        Esenyurt'ta dev satış görüşmesi
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        İş GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yönetim Kurulumuzun 23/09/2024 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 21 Ada, 110 parsel (üzerinde Marmarapark Alışveriş Merkezi bulunmaktadır) ile bitişiğindeki 102 ve 103 no.lu parsellerin satışına yönelik yapılan satış görüşmeleri sonucunda parsellerin tamamı için Şirketimize satın alma teklifi gelmiştir. Söz konusu satın alma teklifi çerçevesinde teklif sahibine parsellerin satışı yapılmadan önce;

        110 no.lu parsele ilişkin İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'nin sahip olduğu ön alım hakkı çerçevesinde ilgili parselin 2.711.908.000 TL + KDV satış bedeli ile öncelikli olarak İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.'ye satışına ilişkin teklif sunulmasına ve söz konusu 110 no.lu parselin satış teklifi kapsamında; ilgili parsele bitişik konumda olan 102 ve 103 no.lu parsellerin toplam 15.365.000 TL + KDV bedel ile adı geçen şirkete satışına ilişkin teklif sunulmasına ve teklifin kabulü halinde 110 nolu parsel ile birlikte 102 ve 103 nolu parsellerin İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetim A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir."

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