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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş hanında 3 ay arayla 2’nci yangın: 1 gözaltı | Son dakika haberleri

        İş hanında 3 ay arayla 2’nci yangın: 1 gözaltı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 katlı iş hanında yaklaşık 3 ay arayla 2'inci kez yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatan polis, yangının çıktığı dairede oturan R.D.'yi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 20:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:38
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        İş hanında 3 ay arayla 2'nci yangın: 1 gözaltı
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        Yangın, saat 16.30 sıralarında Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’ndeki 6 katlı iş hanında çıktı. İş hanının cadde üzerinde kalan cephesinde 5’inci kattaki daireden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveninden çıkarak daireye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dairede hasar meydana geldi. Dairede oturan R.D., kundaklama şüphesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan geçen yıl 23 Aralık’ta gece saatlerinde iş hanının Hızır Reis Caddesi’nde kalan cephesinde aynı dairenin bulunduğu 6'ıncı katın balkon kısmında da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülmüştü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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