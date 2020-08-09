İş hanındaki 14 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 Temmuz'da Gedikpaşa Caddesi'nde bir iş hanındaki 14 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.İş hanındaki ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, 1 Ağustos'ta şüpheli Ramazan A'yı (34) Beyoğlu'nda, 2 Ağustos'ta da Hasan B'yi (43) Fatih'te yakaladı.Gözaltına alınan 2 şüphelinin de 20'şer suçtan emniyette kaydının bulunduğu öğrenildi.Şüphelilerin iş hanındaki 14 ayrı iş yerinden yaklaşık 250 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlendi.Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin ellerindeki aletlerle iş yerlerinin kapılarını açtıkları ve hırsızlık yaptıkları görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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