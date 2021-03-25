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İş insanı cinsel istismardan tutuklandı!

Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu, 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kız çocuğunun yaşadıklarını annesine anlatması üzerine ortaya çıkan cinsel istismarla ilgili abla H.K. da kardeşini 'para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığı' gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine koyuldu

İĞRENÇLİĞİN BU KADARI! Son dakika: İş insanı cinsel istismardan tutuklandı!
İş insanı cinsel istismardan tutuklandı!
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DHA

Tekirdağ'da iddiaya göre, cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre, iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K., yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

CİNSEL İSTİSMARI ANNESİNE ANLATTI

DHA'da yer alan habere göre bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine, İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE KONULDU

Anne hemen jandarmaya giderek, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

ABLASI DA TUTUKLANDI

Küçük kız, ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İş insanı Pullukçu'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağlı iş insanı İrfan Pullukçu'nun 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir.

"ÇOCUK GÜVENDEDİR"

Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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