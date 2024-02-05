İş insanı ve eşine silahlı saldırı! Şoför öldü, bir kişi gözaltında
İstanbul'da bir hafta önce İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in içinde bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırıda Cengiz çifti yara almazken, iş insanının şoförü Muhammet Yaşar yaralandı. Ağır yaralanan Yaşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay bir hafta önce Mahmutbey gişeleri istikameti üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz’in içinde bulunduğu araca, motosikletli biri tarafından silahlı saldırı düzenledi.
Şoför Muhammet Yaşar (Fotoğraf: Haberturk.com)
ŞOFÖR ÖLDÜ
Cengiz çifti, saldırıdan yara almadan kurtulurken, şoför Muhammet Yaşar yaralandı. Ağır yaralanan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.
Fotoğraf: DHA
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelinin sorgusu devam ediliyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.