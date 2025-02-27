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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı ve ünlü golfçü Beyhan Benardete ölü bulundu | Son dakika haberleri

        İş insanı ve ünlü golfçü Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 06:46 Güncelleme: 27.02.2025 - 06:46
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        İş insanı ve ünlü golfçü Beyhan Benardete ölü bulundu
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        İş insanı Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

        Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Benardete'den (61) haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi.

        Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu.

        SAĞLIK EKİBİ, YAŞAMINI YİTİDİĞİNİ TESPİT ETTTİ

        AA'nın haberine göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

        Öte yandan iş insanı Beyhan Benardete'nin eski milli golf sporcusu olduğu ve birçok müsabakada da aktif olarak golf oynadığı öğrenildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Beyhan Benardete
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        #BODRUM
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