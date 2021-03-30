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HaberlerGündem3. Sayfaİş insanını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı
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İş insanını dolandıran sahte gümrük müdürü kısa sürede yakalandı

İstanbul Güngören'de tekstil fabrikası sahibi iş insanı, kendisini gümrük müdürü olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. İş insanının şikâyeti üzerine kimliği tespit edilen H.Ü. kısa sürede yakalandı

İş insanını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı
DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıp iş insanını dolandıran zanlı yakalandı.

İddiaya göre, kendisini Atatürk Havalimanı'nda gümrük müdürü olarak tanıtan şahıs, Güngören'de tekstil fabrikası sahibi Ş.M.'ye iplik ticareti yapmak istediğini söyledi. Ş.M.'den 3 bin 710 dolar alan şüpheli kayıplara karışınca iş insanı polise ihbarda bulundu.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu alanda yapılan güvelik kamerası incelemesi sonucu şüphelinin kendisini Ahmet olarak, tanıtan H.Ü. isimli kişi olduğunu belirledi. Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli H.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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