İş insanını dolandıran sahte gümrük müdürü yakalandı

DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde kendisini gümrük müdürü olarak tanıtıp iş insanını dolandıran zanlı yakalandı.

İddiaya göre, kendisini Atatürk Havalimanı'nda gümrük müdürü olarak tanıtan şahıs, Güngören'de tekstil fabrikası sahibi Ş.M.'ye iplik ticareti yapmak istediğini söyledi. Ş.M.'den 3 bin 710 dolar alan şüpheli kayıplara karışınca iş insanı polise ihbarda bulundu.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu alanda yapılan güvelik kamerası incelemesi sonucu şüphelinin kendisini Ahmet olarak, tanıtan H.Ü. isimli kişi olduğunu belirledi. Beşiktaş'ta yakalanarak gözaltına alınan şüpheli H.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.