İş insanının fidye için kaçırılması soruşturmasında bir zanlı daha tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Ağustos'ta otomobiliyle evine giden iş insanı Musa Ş'nin araçla önünü kesen 4 kişi tarafından darbedilip kaçırılmasıyla ilgili bir kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, aranan firari üç şüpheliden H.B'nin Yüreğir ilçesindeki Yenidoğan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekip, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, olayın diğer iki zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Mısır tarlasında alıkonulan iş insanıı kurtarılmıştı

Merkez Sarıçam ilçesinde, yaklaşık 1,5 ay önce otomobiliyle evine giden iş Musa Ş, araçla önünü kesen S.A, A.B, H.B. ve S.Y. tarafından darbedildikten sonra kaçırılmıştı. Şüpheliler, mısır ekili bir araziye götürerek burada sopalarla darbetmeyi sürdürdükleri Musa Ş'nin ortağı Hasan A'dan 5 milyon lira fidye istemişti.

Hasan A, zanlıların ortağını öldürmekle tehdit etmesi üzerine durumu polise bildirmiş, kentteki bir mısır tarlasında saklanan ve Musa Ş'yi de burada alıkoyan zanlıların yeri, kiraladıkları otomobilin araç takip cihazı üzerinden belirlenmişti. Polis, gece saatlerinde termal kameralı drone kullanarak düzenlediği operasyonla Musa Ş'yi kurtarmış, şüphelilerden S.Y'yi de yakalamıştı. Diğer 3 zanlı kaçmış, S.Y. tutuklanmıştı.