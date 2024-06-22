İş insanları Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı'nın kavgası mahkemelik oluyor

İş insanı Kaya Sabancı'nın, Bodrum'daki Mandarin Oriental Otel’de açılışına gittiği restoranda Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı tarafından darp edildiği iddia edilmişti.

Kaya Sabancı

Sabancı, taburcu olduktan sonra "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun. Orada ölebilirdim ben" ifadelerini kullanırken Astaş Holding'den de bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Vedat Aşçı'nın davetlilerin huzurunda Kaya Sabancı’nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığı öne sürülürken “Aralarında davetlilerin de olduğu görgü tanıkları da onaylayacaktır. Yargıya intikal eden bu talihsiz olay, şahitler bulunmasına rağmen Kaya Sabancı ve avukatları tarafından maalesef medyaya da yanlış bir şekilde aksettirilmiştir” denildi.

REKLAM VEDAT AŞÇI: ŞİKAYETÇİYİM Öte yandan olay soruşturma konusu da oldu. Bu kapsamda müşteki ve şüpheli sıfatıyla ifade veren Vedat Aşçı, ifadesinde şunları söyledi: "Mandarin Oriental Bodrum projesinin yatırımcısıyım. Yıllar önce Kaya Sabancı sitemizden bir ev satın aldı. Daha sonra sitede yaşarken kendisini tanıma fırsatımız oldu. Psikolojisinin bozuk olduğu, aşırı alkol kullandığından dolayı çok dengesiz hareketleri artarak devam etti. Hatta siteyi yapan bize ve ailemize, siteyi yöneten çalışanlara, işçilere, görevlilere ve hatta bazı site sakinlerine sürekli küfürler, hakaretler etti, bunu da son yıllardır arttırarak devam ettirdi. Tüm çalışanlar hep birlikte psikolojik durumu bilindiği için kendisine alttan alarak, yardımcı olmaya çalışılıyordu. Ancak bu iyi niyeti suiistimal ederek, son dönemlerde insanların ve toplum içerisinde ağıza alınmayacak derece çok ağır küfürler ve hakaretler etmeye başladı, çok ciddi boyutlara ulaşmaya devam etti. Biz sitemizde huzursuzluk olmaması adına kendisinin bu aşırı tacizine rağmen idare etmeye ve sessiz kalmaya devam ediyorduk. Ancak en son 20.06.2024 tarihinde tesis içerisindeki Hakkasan restoranda yaz daveti vardı. Ben saat 20:45'de davet alanına tek başıma gittim. Tanıdık misafirler selamlaştım. Site sakinlerinden Mustafa Sarıoğlu ile karşılaştım ve ayaküstü sohbet etmeye başladık. Biz Mustafa Sarıoğlu ile sohbet ederken Kaya Sabancı bir hışımla yanıma gelerek aslında davetli olmasına rağmen bana sen beni davet etmedin ama ben inadına geldim diyerek ana avrat ağır sinkaflı küfürlerle beni tişörtümden tutarak, omzumdan ve kolumdan çekiştirerek beni tartaklamaya başladı. Kendisine benden uzaklaşmasını, bana geçmişte de sürekli küfürler etmişsin, buna son ver dedim. Bunun üzerine Kaya Sabancı insan içinde bağırarak geçmişte küfür ettim, şimdi de ediyorum, etmeye de devam edeceğim diyerek küfürlerle beni tartaklamaya devam etti ve daha çok da hiddetlenmeye başladı ve bana vurmaya başladı, anlımda yumruk izi, ezik oluştu, kollarımda ve sırtımda yaralar oluştu. Ben de kendimi korumak için Kaya Sabancı'yı ittim. Kendisi de kuvvetle muhtemel alkollüydü ve yüz üstü yere düştü. Mustafa Sarıoğlu, Kaya Sabancı buraya planlı ve programlı bir şekilde olay çıkarmaya geldi, çalışanları da olabilir dedi. Bende nereden biliyorsun dediğim de Kaya Sabancı' nın elemanları Kemal, Kerim isimin mdeki elemanları ile bazı diğer elemanlarını davet alanı çevresine çağırdığını ve bunu onlardan duyduğunu ve olay çıkartmak için plan yaptıklarını bana söyledi. Ben de daha fazla olayların büyümemesi adına davet alanından ayrıldım. Maalesef bu olan olaydan çok mutsuzum. Böyle bir olayın sitemizde ve tesisimizde olmasını hiç istemedim. Ancak toplum içinde bana ve aileme karşı onur kırıcı küfürleri, hakaretlerinden ve davet alanını planlayarak bastığı ve olay çıkarttığı, beni tartakladığı ve basına verdikleri yalan yanlış, itibar sarsıcı asılsız suçlamaları ve karalamalarından dolayı ve ayrıca psikolojik sorunları sebebiyle sitede ve otelimizde daha fazla olaylar çıkarma ihtimali yüksek olması sebebiyle de kendisinden şikayetçi ve davacıyım."

Vedat Aşçı "OLAY AŞÇI VE SABANCI ARASINDA" Bu arada davetlilerden Mustafa Sarıoğlu da ifadesinde "Restorantın içi kalabalık ve eğlenceli idi. İçeride 200 kişiden fazla insan vardı ve herkes müzik eşliğinde eğleniyordu.Ben Restoran içerisinde Davet sahibi olan Vedat Aşçı isimli şahısla karşılaştık. Yanımda eşim de bulunmaktaydı. Ben Vedat AŞÇI ile sohbet ederken eşim yanımdan ayrılarak arkadaşları ile başka alana gittiler. Ben Davet sahibi Vedat Aşçı ile baş başa sohbet ederken benim Siteden komşum olan Yıllardır tanıdığım Kaya Sabancı biraz hararetli bir şekilde yanımıza gelerek Vedat Aşçı'ya seslenerek 'Bak sen beni çağırmadın ama ben geldim dedi' Vedat Aşçı ise Kaya Sabancı'ya 'Sen bana küfürler edip duruyormuşsun' diye sordu. Kaya Sabancı ise 'Evet sövdüm, söverim de' dedi aralarında bu konuşmalar geçti. Ben biran yan tarafıma döndüğümde bir itişme ve kakışma yaşandığını gördüm.O kalabalığın içinde Kaya Sabancı yere düşmüştü. Sonra ben oradan ayrılarak Eşimi yanına doğru gittim.. Daha sonra Eğlence bitip Jandarma gelince Kaya Beyin hastanede olduğunu ögrendim. Benim olayla ilgili olarak diyeceklerim bundan ibarettir. Aralarında itişme ve kakışma yaşanan Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı benim ortak arkadaşımdır ve ikisini de yakınen tanırım. Ben olayla ilgili olarak samimi olarak bildiklerimi gördüklerimi anlattım. Olayın içinde üçüncü şahıslar yoktur.Korumalar yoktur. Olay Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı arasında geçmiştir. Olaya karışan başkaca kimse yoktur."