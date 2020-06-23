İş kazası: 1 ölü - KOCAELİ

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki Yeni Adliye Metro İstasyonu şantiyesindeki çalışmalar sırasında vincin taşıdığı inşaat demirleri, müteahhit firma çalışanı Hasan A'nın üzerine düştü.Şantiye görevlilerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler, Hasan A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Hasan A'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası morga kaldırılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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