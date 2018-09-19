Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 40 gün önce iş kazasında kolu kopan 15 yaşındaki çocuk, tekrar sağlığına kavuşabilmek için tam teşekküllü başka bir hastaneye nakledilmeyi bekliyor.

İHA'nın haberine göre; Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 40 gün önce geçirdiği iş kazasında hurda presleme makinesinin bandına kolunu kaptıran Velat Aytar (15), kolunun yerine dikilip sağlığına kavuşabilmek için, iddiaya göre 40 gündür şehir dışındaki tam teşekküllü bir hastaneye nakil edilmeyi bekliyor. Aile, Aytar'ın şehir dışında 4 farklı bölümün bir arada olduğu başka bir hastaneye nakledilmemesi durumunda kolunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürüyor.

“ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUZ"

15 yaşındaki çocuğun amcası Bahattin Aytar, “Yeğenim Siverek’te bir iş kazasında kolunu makinaya kaptırdı. Hurda presleme makinasının bandına kolunu kaptırdı. Yaklaşık 40 gün önce Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirdik, burada bir şeyin yapılamayacağını beyan ettiler. Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdük. Orada ilk müdahalesi yapıldı. 25 gün sonra tekrar buraya getirdik. Buradaki doktorlar hastanın acilen Ankara’ya ya da İstanbul’a götürülmesi gerektiğini söylediler. 112 Acil Servisi arıyoruz, onlar da 'bugün, yarın' diye cevap veriyorlar. Hastamıza bir türlü bir yer şehir dışındaki başka bir hastanede yer bulunamadı. Hastamızın 40 gündür sevk edilmesi bekleniyor. Maalesef daha sevk edilmedi” dedi.

HASTANIN NAKLİ İÇİN ONAY BEKLİYORLAR

40 gün önce Balıklıgöl Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılarak kolu tekrar yerine dikilen 15 yaşındaki Velat Aytar, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hasta servisinde nakledilmeyi bekliyor. Hastane yetkilileri, şehir dışındaki bir hastaneden gelecek onay ile hastayı nakil edeceklerini bildirdi.

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