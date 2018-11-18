Adana'nın Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda 7 senedir güvercinlerle iç içe olduğunu ve bu durumun kendisine yaşama sevinci verdiğini söyleyen Geçer, "Çimento fabrikasında çalıştığım dönem başıma bir iş kazası geldi ve sağ kolumu kaybettim. Bu durumdan dolayı bir dönem boşluğa düştüm ve birçok zorluk yaşadım. Ne yapabilirim, nasıl hayata bağlanabilirim diye düşünürken, parkta güvercin yemi satan bir arkadaşım beni yanına çağırdı. Oraya gittiğimde güvercinleri beslemek, kuş sesleri, çocukların cıvıltılarının bana iyi geldiğini hissettim" dedi.

DHA'nın haberine göre o günden sonra arkadaşının teklifi üzerine kendisinin de güvercin yemi satmaya başladığını ve onlarla iyi bir dostluk kurduğunu belirten Geçer, şöyle konuştu: "Güvercin sevgisiyle birlikte, geçirdiğim kazayı bir nebze de olsa unuttum. Allah'ım bana güç ve sabır verdi. Bu durumu bir engel olarak görmüyorum. Sağlıklı olduğum için şükrediyorum. Ben hayvanları, insanlardan daha yakın buluyorum kendime. Güvercinlerimi her sabah geldiğimde yemliyorum, su veriyorum. Böylece gün geçiyor zaten. Buradan engelli kardeşlerime sesleniyorum. Azmettikten ve hayatın güzelliklerini gördükten sonra aşamayacağımız hiçbir şey yok. Tek isteğim biz engelli vatandaşların günlük yaşantımızı geçirirken karşılaştığımız zorlukların yetkililer tarafından giderilmesidir."

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