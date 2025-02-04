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        İş makinesi devrildi! Operatörü hayatını kaybetti

        Samsun'da feci bir kaza meydana geldi. Bafra'da yaşanan olayda devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Büyükbektaş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:56
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        İş makinesi devrildi! Operatörü hayatını kaybetti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir kum ocağında Mustafa Büyükbektaş'ın (50) kullandığı iş makinesi devrildi.

        İş makinesinin altında kalan Büyükbektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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