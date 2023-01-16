İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!
ABONE OL

Eskişehir'de iş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş esere el konuldu

İş makinesi ile kaçak kazıya suçüstü!
AA

Eskişehir'de iş makinesi ile kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğançayır Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma, bölgede iş makinesi ile kaçak kazı yaptığı öne sürülen 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen taş esere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

*Fotoğraflar: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
GÜNDEM Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
Son dakika: Rıza Bey Apartmanı davasında kamu görevlileri, ağır cezada yargılanacak
GÜNDEM Rıza Bey Apartmanı davasında sanıklar ağır cezada
Son dakika: Marmara için fırtına uyarısı! Yarın sabaha dikkat
GÜNDEM Marmara için fırtına uyarısı! Yarın sabaha dikkat
TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredi ödeme planı tablosu 2023 | 0,69 faizli Konut kredisi aylık taksit hesaplaması nasıl yapılır?
GÜNDEM Orta Gelirliye Konut Kredi tablosu
İSKİ arıza İstanbul su kesintisi duyuruları: 16 Ocak 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
Son dakika haberleri: Herkesin başına gelebilir! Kolay para kazanma linkine tıkladı! Bin pişman oldu! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! Kolay para kazanma linkine ...
Banka kredi faiz oranları 2023: Ocak ayı Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi, son durum ne?
GÜNDEM Banka kredi faiz oranlarında son durum
CANİ KOCA... Son dakika haberler: Barışma randevusunda eşini kalbinden bıçakladı!
GÜNDEM Barışma randevusunda eşini kalbinden bıçakladı!
Numan Kurtulmuş'tan genel seçim tarihi açıklaması! 2023 Türkiye Genel Seçim ne zaman yapılacak, erkene alınacak mı?
GÜNDEM Numan Kurtulmuş'tan seçim tarihi açıklaması!
Muğla merkezli 6 ilde "hacker" operasyonu!
GÜNDEM Muğla merkezli 6 ilde "hacker" operasyonu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.