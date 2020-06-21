İş makinesi operatörünün gördüğü ayıyı çağırma şekli gülümsetti - SİVAS

Hafik ilçesinde iş makinesi operatörü Erdal Aytan, Celalli köyü Acısı Deresi mevkisinde kepçe ile ilerlerken bir anda arazide ayı gördü.Aytan, arazide hızla ilerleyen ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Aytan'ın ayıya "gel, gel" diye seslendiği video izleyenleri gülümsetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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