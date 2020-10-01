İş makinesinin üzerine ağaç devrildi, bir çocuk öldü!

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Trabzon’un Hayrat ilçesinde yol açma çalışması yapan Yakup Bıçak'ın kullandığı iş makinesinin üzerine ağaç devrildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, olayda çalışmayı izleyen 12 yaşındaki Aziz Bıçak, iş makinesi ile ağaç arasında sıkıştı.

İş makinesinden çıkarılan Aziz Bıçak’a olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

İş makinesinden sağ çıkan Yakup Bıçak ise sağlık ekibi tarafından müdahale edilen çocuğun elini bir an olsun bırakmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.