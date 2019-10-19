İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar' adlı çalışması ülkemizde müzisyenlerin yetişmesine katkı sağlamak, yetenekli gençlere konser verme imkânı ve sahne deneyimi kazanma şansı tanıyor. 'Parlayan Yıldızlar' seçmeleri için 10 - 21 yaşları arasında 70 müzisyen başvuruda bulunurken 61'i seçmelere katıldı. Adayların 17'si piyano, 14'ü keman, 8'i viyola, 4'ü kontrbas, 4'ü flüt, 4'ü çello, 3'ü klarnet, 2'si arp çaldı. Obua, fagot, trombon, trompet ve saksafonda ise seçmelere birer müzisyen katıldı.

'Parlayan Yıldızlar' seçmelerinde adayların performansları İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin daimi şeflerinden ve İş Sanat'ın sanat danışmanı Serdar Yalçın'ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonrasında 'Parlayan Yıldızlar' serisinde konser vermek üzere belirlenen genç müzisyenler şöyle; Salih Haşim Aktaş, Ecmel Neva Bildik, Ece Canay, Zuhal Erdin, Ebubekir Ferhat Güneri, Beliz Güney, Alpay Jan İnkılap, Sezin Ege Kabaklı, Doğa Karahan, Selin Özer, Deniz Su Polat, Elif Spor, Derin Şensoy ve İlke Işı Tuncer.

Gösterilen ilgi ve katılımcıların üstün yetenekleri göz önüne alınarak, her yıl seçilen 'Parlayan Yıldızlar' sayısı bu yıl artırılarak 12'den 14'e çıkarıldı. İş Sanat’ın 20'nci konser sezonunun 'Parlayan Yıldızları', Milli Reasürans Salonu'nda yapılacak 7 konserde performans sergileyecek. Konser serisi sonlandığında, bu sezonun en parlak yıldızlarına, İş Sanat'ın erken yaşta hayata veda eden sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun ailesi tarafından geçen yıllarda olduğu gibi 'Meriç Soylu Ödülü' verilecek.20'nci sezonda, 'Parlayan Yıldızlar' serisinin ilk konseri, 18 Kasım'da saat 20.30'da Millî Reasürans Konser Salonu'nda verilecek.