İş Sanat çocukları 23 Nisan'da çevrimiçi etkinliklerle buluşturacak

AA

İş Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için farklı yaş gruplarından minik sanatseverlere yönelik çevrimiçi etkinlikler hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan'ı evde ebeveynleriyle kutlayacak olan çocuklar, İş Sanat'ın hazırladığı içerikleri sosyal medya hesapları Instagram IGTV, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilecek.

Türkiye İş Bankası'nın çocuklara özel dijital platformu Kumbara Dergisi, internet sitesi üzerinden geçmiş sezonda İş Sanat'ta sahnelenen çocuk oyunlarını yayınlayacak. Çocuklar aynı adres üzerinden kitap okuyup resimden origamiye, kitap ayracı yapımından illüzyon gösterisine, kodlama eğitimlerinden kelime oyunlarına dek pek çok eğlenceli etkinlikten faydalanabilecek.

Çocukların evde aileleriyle birlikte az malzemeyle eğlenceli vakit geçirebilecekleri oyun önerileri de hem İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından hem de Kumbara dergisi üzerinden takip edilebilecek.

- "Robot Pinokyo" 23 Nisan'a özel çevrimiçi yayınlanacak

Aralarında Aslı Tandoğan ve Anıl Altınöz'ün bulunduğu "Robot Pinokyo" oyuncuları, "Bremen Mızıkacıları", "Çirkin Ördek Yavrusu" ve "Oz Büyücüsü"nün ardından "Külkedisi" masalını seslendirecek. Külkedisi masalı da 23 Nisan'dan itibaren KumbaraTV'de dinleyicileriyle buluşacak.

Bu sezon ilk kez İş Sanat’ta sahnelenen, Yekta Kopan’ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir’in yönettiği "Robot Pinokyo" müzikli çocuk oyunu ise 23 Nisan'a özel İş Sanat'ın YouTube hesabı üzerinden ilk kez çevrimiçi yayınlanacak.

Ayrıca dünyaca ünlü klasik müzik eserlerinden oluşan liste, minik dinleyicilerle buluşacak. İş Sanat'ın 20. sezon sahnelediği müzikli çocuk oyunu Fırtına'nın "Geveze Piyanist"i Emir Gamsız'ın hazırladığı 23 Nisan'a özel müzik önerileri, dijital müzik platformu Spotify çalma listesinde olacak.