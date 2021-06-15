

21. sezonunu mayıs ayı itibarıyla tamamlayan İş Sanat, yaz programını yeniliklerle sürdürüyor. İş Sanat “Gün Işığında” serisi ile ülkemizin sanat tarihine eserleri ve çalışmaları ile katkı sunmuş sanatçıların atölyelerine konuk oluyor, sanatçılarla resim sanatına bakışları, eserleri ve hayat hikâyeleri ile ilgili sohbet ediyor.

İş Sanat, 11 Haziran Cuma günü ilk bölümü yayınlanan yeni serisi kapsamında, karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun atölyesine konuk oldu.

“Sanatçı popüler kültürün değil, zamanın ortaya çıkarttığı kalıcı olan kişilerdir” diyen Ekşioğlu, Türkiye’den ve yurt dışından aldığı ödüllerin yanı sıra kişisel sergileriyle de dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Ekşioğlu’nun çizimleri, dünyanın en saygın dergileri arasında kabul edilen The New Yorker’a kapak olmasıyla da biliniyor.

Usta sanatçılarla kendi atölyelerinde gerçekleştirilen sohbetlerden oluşan “Gün Işığında” serisinin yeni bölümünde ressam Yalçın Gökçebağ, atölyesini sanatseverlere açıyor. Serinin yeni bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde İş Sanat’ın Youtube kanalında izlenebilir.

Tüm etkinlikler, İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açık olacak.