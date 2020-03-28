İş Sanat ile evde kal

Dünyanın dört bir yanından sanatçıların İş Sanat için oluşturduğu özel paylaşımlar da bu serinin içinde yer alıyor. Geçtiğimiz sezon İş Sanat'ta konser veren İtalyan barok topluluğu L'arpeggiata üyelerinin İtalya'nın çeşitli kentlerinde evlerinde kaydettikleri videolar ve bu sezon İş Sanat'ta Europa Galante ile konser veren keman sanatçısı Fabio Biondi'nin hazırladığı kayıtlar, müziğin birleştirici gücünün en güzel örnekleri arasında yerini aldı.

Bir İş Sanat klasiği haline gelen şiir ve hikâye dinletilerinin ünlü isimleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından 'İş Sanat'la Evde Kal' yayınları için özel olarak edebiyatımızın ustalarının unutulmaz eserlerinden bölümler seslendiriliyor. Kuruluşundan bu yana Kibele Sanat Galerisi'ne konuk olan sanatçıların çalışmalarından yapılan seçkiler de İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.