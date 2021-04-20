İş Sanat'ın 23 Nisan'a özel etkinlikleri çocuklarla buluşacak

AA

İş Sanat'ın ev sahipliğinde 23, 24 ve 25 Nisan'da çocuklar için çevrim içi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hazırlanan özel programda kukla oyunu "Nasrettin Hoca", müzikli tiyatro "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" ve "Keloğlan" masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak.

Semaver Kumpanya oyuncuları Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sibel Altan ve Uğur Senkeri'nin oynadığı "Nasrettin Hoca" adlı kukla oyunu da 23 Nisan'da yayında olacak.

Murat Göksu'nun çocukları farklı sanat dallarıyla tanıştırmak amacıyla hazırladığı, Nazlı Deniz Boran, Deniz Likos, Ahmet Baykara, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben ve Ece Göksu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı "Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti" de aynı gün opera ve müzikallerden seçilen şarkılarıyla minik izleyicilerle buluşacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun 23 Nisan özel programı kapsamında hazırladığı, Lerzan Pamir'in yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın oynadığı "Keloğlan" masalı ise günün bir diğer etkinliği olacak.

- 23 Nisan neşesi hafta sonu da devam edecek

Sonraki 2 gün boyunca da renkli içeriklerle devam edecek etkinlikler kapsamında 24 Nisan'da "Evimizin Kasası İş Bankası Kumbarası" adlı sanal sergide ilköğretim öğrencilerine yönelik çevrim içi kumbara atölyeleri yapılacak.

Her biri farklı içerikte sergi gezisiyle başlayan videolarda çocuklar, İş Bankası kumbarasının tarihi, tasarrufun önemi, kumbara içerikli reklam çalışmaları ve dijital kumbara hakkında bilgi edinecek.

Çocuklar, "Evde Kumbara Yapalım", "Kumbara Afişi Yapalım" ve "Geleceğin Kumbara Öyküsünü Yazalım" videoları sayesinde hem bilgi edinecek hem de kendi afişlerini tasarlayıp öykülerini yazacak.

Burcu Ural Kopan ve Gözde Eyce'nin çocuklar için hazırladığı kitap ve çizim atölyesiyle, İş Sanat Masal Tiyatrosu'ndan "Mutluluk Sihri" masalı da 25 Nisan'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayında olacak.

Etkinlikler, sezon boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden erişime açık olacak.