İş Sanat'ın parlayan yıldızları ödüllerini aldı

Ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar projesindeki gençlere, İş Sanat’ın 2012 yılında vefat eden Sanat Yönetmeni Meriç Soylu adına, ailesi tarafından başarı ödülleri veriliyor.

Bu yılın “Meriç Soylu Ödülleri” töreni, 3 Haziran Pazartesi Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox Salonu’nda düzenlendi.

Parlayan Yıldızlar “Meriç Soylu Ödülleri”nde birincilik Ada Yalın Yücel’in (keman) oldu.

İkincilik ödülünü Lidya İpek Keskin (arp) kazanırken üçüncülük ödülü de Ege Dikbıyık’a (viyolonsel) verildi.

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Mansiyon ödüllerini ise Tuna Çalışkan (trombon) ve Ahmet Tümkaya (fagot) aldı.

Bu sezon 20 genç müzisyenin İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulduğu Parlayan Yıldızlar konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: ADA YALIN YÜCEL Ada Yalın Yücel 2019 yılında IX. Uluslararası Harmony Müzik Yarışmasında birinci olarak “En İyi Sanatsal Performans” ödülünü kazandı. 2020’de Gürcistan’da düzenlenen Silk Way Uluslararası Müzik Yarışması’nda ve 2021’deki II. Uluslararası Brüksel Müzik Yarışması’nda birincilik ödüllerinin sahibi olan genç kemancı, Brüksel’deki performansıyla Münih Marktoberdorf’a, ardından da Kopenhag Monsommerconcert Festivali’ne burslu olarak davet edildi. Yücel, Mannheim Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesi’nde eğitimine devam ediyor. REKLAM

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: LİDYA İPEK KESKİN Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitimine başlayan Lidya İpek Keskin, 2022 yılında 5. Universal Stars Müzik Yarışması’nda iki farklı kategoride birincilik ödülü kazandı. Genç sanatçı aynı yıl gerçekleştirilen 6. Uluslararası Slovenya Arp Yarışması’nda da gümüş madalyanın sahibi oldu. 2023’te Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda ilk solo resitalini gerçekleştiren Keskin, eğitimini de burada sürdürüyor.