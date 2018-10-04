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Edebiyatın müzikle kesiştiği nokta

Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği, müzikle edebiyatın iç içe geçtiği dinleti serisi 19. sezonda da sürecek. Müziklerini besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın’ın bestelediği Nazım Hikmet, Orhan Veli, Sait Faik Abasıyanık ve Sabahattin Ali’nin yapıtları, usta oyuncular tarafından seslendirilecek. Genç izleyicilerin dinletilere gösterdiği yoğun ilgiden dolayı geçen sezon olduğu gibi bu yıl da öğrenciler için öğlen matineleri düzenlenecek.