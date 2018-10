10 | 21

Günümüzün önemli opera salonları ve şeflerinin vazgeçemediği solistler arasında yer alan, Washington Post’un “gerçek bir diva” olarak söz ettiği mezzosoprano Magdalena Kožená İstanbul’da. Sanatçıya 9 Şubat, Cumartesi akşamı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımıyla müzik dünyasında farklı bir yere sahip olan The Orchestra of the Age of Enlightment eşlik edecek.