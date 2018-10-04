İş Sanat, 19. sezonunda yerli ve yabancı yıldızları izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. İş Sanat'ın yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açılış konseriyle 8 Kasım’da başlıyor. Biletler ise 8 Ekim’de satışta!
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İş Sanat, 8 Kasım 2018 akşamı sanatseverlere 19’uncu kez “Merhaba!” diyecek. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinlik İş Sanat’ta 7 ay boyunca rengarenk devam edecek.
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Yeni sezon, 8 Kasım’da yenilikçi fikirleriyle kuşağının dikkat çeken orkestra şefleri arasında gösterilen Anu Tali yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar serisindeki genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül’ün (keman) vereceği açılış konseri ile başlayacak. Konser biletleri, Ekim’den itibaren temin edilebiliyor.
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Klasik müziğin genç yıldızları arasında yer alan ödüllü Fransız piyanist Lucas Debargue, ilham verici yorumlarıyla tanınan ve dünyanın en iyi oda toplulukları arasında gösterilen Basel Oda Orkestrası eşliğinde 20 Kasım, Salı akşamı W. A. Mozart’tan a F. Poulenc’e uzanan geniş bir repertuvarla dinleyicilerin karşısında olacak.
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Olağanüstü yorumlarının yanı sıra doğaçlama yeteneğiyle de adından söz ettiren Gabriela Montero’ya 30 Kasım, Cuma akşamı İngiltere’nin ilk profesyonel yaylı orkestrası olan Scottish Ensemble eşlik edecek.
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The Guardian gazetesi, Montero ve orkestranın performansını şöyle yorumluyor; “Karşı konulmaz ritmik bir berraklık…”
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Eleştirmenlerin günümüzün en seçkin kemancılarından olduğu konusunda fikir birliğine vardığı, bugün kariyerinin zirvesinde olan Renaud Capuçon, uluslararası platformda önemli topluluklar arasında yer alan ve 30’uncu yılını kutlayan oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile 14 Aralık, Cuma akşamı konser verecek.
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Konserin şefliğini Philippe Morard üstleniyor.
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Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin sanatçısı olan Avi Avital, 9 Ocak, Çarşamba klasik ve erken dönem klasiklerine yepyeni yorumlar katan Cappella Gabetta ile müzikal bir ziyafet sunacak.
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Topluluğun şefliğini ise yetenekli kemancı Andres Gabetta üstleniyor.
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Günümüzün önemli opera salonları ve şeflerinin vazgeçemediği solistler arasında yer alan, Washington Post’un “gerçek bir diva” olarak söz ettiği mezzosoprano Magdalena Kožená İstanbul’da. Sanatçıya 9 Şubat, Cumartesi akşamı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımıyla müzik dünyasında farklı bir yere sahip olan The Orchestra of the Age of Enlightment eşlik edecek.
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Bu özel akşamda orkestrayı İtalyan Giovanni Antonini yönetecek.
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Shangai Operası’nın daimi konuk sanatçısı ünlü bas bariton Shen-Yang, orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan, Franz Schubert’in bestelediği Winterreise Liedleri’ni, Borusan Quartet ile birlikte ilk defa 6 Mart, Çarşamba akşamı İş Sanat’ta seslendirecek.
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2000 yılında erken dönem klasik müzik uzmanı Christiana Pluhar tarafından kurulan L'Arpeggiata, 25 Nisan, Perşembe akşamı “Handel Goes Wild” ile barok müziği caz tınılarıyla süsleyecek. Ünlü soprano Céline Scheen’in de sahne alacağı gecede müzikseverleri macera dolu bir konsere davet ediyoruz.
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Piyanodaki hünerine eşdeğer ölçüde sıra dışı bir hafızaya da sahip olan klasik müzik çevrelerinin övgüyle söz ettiği piyanist Garrik Ohlsson, dünyanın en saygın oda müziği topluluklarından biri olan Boston Symphony Chamber Players ile 9 Mayıs, Perşembe akşamı konser verecek.
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Caz müziğin efsane ismi Arturo Sandoval da İstanbul'da
İş Sanat’ta caz serisi, İstanbullu müzikseverleri cazın efsane isimleriyle ritmi yüksek ve şahane bir sezon geçirmeye davet ediyor. Klasik pop, caz ve blues’u bir potada eriterek ortaya çıkardığı kendine has stiliyle Sarah McKenzie, 4 Aralık, Salı akşamı kış ortasında İstanbullu müzikseverlerle tanışacak. Mckenzie, piyanist ve şarkıcı kimliğiyle Blossom Dearie, Diana Krall gibi caz dünyasının güçlü kadın müzisyenlerine benzetiliyor.
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Caz müziğin efsane isimlerinden, Amerika’nın Başkanı Barack Obama tarafından Özgürlük Madalyası ile onurlandırılan, 10 Grammy, 1 Emmy ödüllü Arturo Sandoval, 27 Şubat, Çarşamba akşamı İş Sanat’ta olacak.
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Sıra dışı performanslarıyla The Tiger Lillies geliyor!
Günümüz elektronik müziğini, geleneksel flamenko müziği ile birleştirerek kendine has bir müzikal dil yaratan Ariadna Castellanos, 25 Ocak, Cuma akşamı müzikseverleri bekliyor olacak.
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1989 yılında kurulan grup, sokaktan aldıkları kara mizahı, dark kabarenin karanlık salonlarını punk müzik ile harmanlayan The Tiger Lillies’in sıra dışı performansı 19 Şubat, Salı sahnede!
Cirque du Soleil’in baş solisti, muhteşem ses Francesca Gagnon’un sıradaki durağı İstanbul. Gagnon, Cirque du Soleil’in müziklerini besteleyen Rene Duperé ile 11 Nisan, Perşembe akşamı seyircilerin ruhuna dokunacak bir konserle karşınızda olacak. Geceye Türk yaylı dörtlüsü Semplice Quartet eşlik edecek.
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Geçmişle bugün arasında müzikal bir köprü kuran yerli projeler
Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi Sürgün kitabından esinlenen piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan, kitapla aynı adı taşıyan eserinin prömiyerini 15 Mart, Cuma yapacak. Tırpan’a anlatımıyla Yetkin Dikinciler eşlik edecek.
İş Sanat sahnesinde “Doğunun Batısı, Batının Doğusu” projesi ile yer alacak olan yetenekli topluluk Tanini Trio’ya 17 Nisan, Çarşamba akşamı tecrübeli klasik Türk müziği yorumcusu Melihat Gülses ile kemençeci Derya Türkan eşlik edecek. Bu renkli müzikal yolculuğa siz de eşlik edin.
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Edebiyatın müzikle kesiştiği nokta
Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği, müzikle edebiyatın iç içe geçtiği dinleti serisi 19. sezonda da sürecek. Müziklerini besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın’ın bestelediği Nazım Hikmet, Orhan Veli, Sait Faik Abasıyanık ve Sabahattin Ali’nin yapıtları, usta oyuncular tarafından seslendirilecek. Genç izleyicilerin dinletilere gösterdiği yoğun ilgiden dolayı geçen sezon olduğu gibi bu yıl da öğrenciler için öğlen matineleri düzenlenecek.
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Evvel Zaman dışından macera dolu masallar
Önemli misyonlarından birini geleceğin sanatseverlerini yetiştirmek olarak belirleyen İş Sanat, çocukların sanat, müzik ve bilimle ilgili yeni bilgiler öğrenirken eğlendikleri oyunlarla hem miniklerin hem de ailelerin gönlünü kazanıyor. İş Sanat bu sezon Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği, Yekta Kopan’ın yazdığı ve Sevinç Erbulak’ın anlatıcı olarak sesiyle hayat verdiği Orman Lokantası tiyatro oyunuyla çocukları eğlendirmekle kalmayacak, onlara eğitici mesajlar da verecek. İş Sanat’ın oyun serisi Evvel Zaman Dışından Masallar’ın ikinci oyunu Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda ise, Gonca Vuslateri’nin yazdığı, Alican Yücesoy’un anlatıcı olarak sesiyle hayat vereceği, müzik ve dansla dolu bir macera!
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