İş Sanat'ta kasım ayı...

Salonunun kapılarını orkestra şefi Patrick Hahn yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve piyanist Olga Scheps ile seyircisine açan İş Sanat Kasım ayında birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

NÜKHET DURU CAZ VE KABARE ŞARKILARI SESLENDİRECEK Türk pop müziğine güçlü sesi ve hafızalarda yer eden şarkılarıyla adını yazdıran Nükhet Duru, 16 Kasım Çarşamba, saat 20.30'da Nünü Caz Söylüyor isimli özel konseriyle İş Kuleleri Salonu'nda sevenleriyle buluşacak. Sahnede POW Trio ve gitarist Cenk Erdoğan'ın eşlik edeceği konserde Duru kendi şarkılarının yanı sıra kabare ve caz şarkıları seslendirecek.

FRANK SINATRA ŞARKILARINA DANS EŞLİK EDİYOR İş Sanat, Londra prodüksiyonu Simply Sinatra konserini 24 Kasım Perşembe, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda ilk kez seyirci ile buluşturuyor. London Concert Orchestra'nın sahne alacağı konserde solistler Stephen Triffitt ve Katie Birtill'in seslendireceği Sinatra şarkılarına dans eşlik edecek. Müzik ve dansın bir araya geldiği Simply Sinatra, Avrupa'nın önemli kültür sanat merkezlerinden Barbican Center'ın sezon programında da yer alıyor.

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN'IN ÖNCE AŞK VARDI DİNLETİSİ İŞ KULELERİ SALONU'NDA Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile bir araya geldiği dinletiler bu sezon Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri ile başlıyor. 7 Kasım Pazartesi, saat 20.30'da gerçekleşecek Önce Aşk Vardı başlıklı dinletide, şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirecek. Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletide Vedat Sakman bestelediği şarkılarla, Koray Hatipoğlu (klasik gitar), Zafer Aslan (bas ve buzuki) ile yer alacak. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler İş Sanat'ın YouTube kanalından da yayınlanacak. İş Sanat'ın sevilen dinletileri, 19 Aralık Pazartesi, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Behçet Necatigil'in hikâyelerinden oluşan radyo tiyatrosu ile devam edecek. Ücretsiz düzenlenen dinletiler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yaptırılabilir.

ROBOT PİNOKYO KÜÇÜK İZLEYİCİLERİNİ BEKLİYOR Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren İş Sanat'ın çocuk oyunlarında bu sezon Robot Pinokyo var. 20 Kasım Pazar, saat 15.00'te sahnelenecek müzikal oyunda çocuklar Robot Pinokyo'nun eğlenceli ve meraklı büyüme macerasına tanık olacak. Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Robot Pinokyo, 25 Aralık, saat 15.00'te İş Kuleleri Salonu'nda minik sanatseverler için yeniden sahnelenecek.

MUSTAFA PİLEVNELİ'NİN 60 YILLIK SERÜVENİ KİBELE SANAT GALERİSİ'NDE Günümüzün çağdaş Türk Resim sanatının en önemli sanatçılarından biri olan Mustafa Pilevneli'nin Mavilerde 60 Yıl sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde devam ediyor. Pilevneli'nin tuvalleri aracılığıyla büyülü bir yolculuğa çıkardığı Mavilerde 60 Yıl sergisi, 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya-akrilik tuval resminin yanı sıra suluboya ve renkli gravür çalışmalarıyla yetinmeyip cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulama üreten sanatçının eserlerine tanıklık etme imkânı sunuyor.