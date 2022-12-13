İş Sanat'ta yeni yıl coşkusu

Biletleri aylar öncesinden tükenen, müzik ve dansın bir araya geldiği konser, 3 Ocak Salı, saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

İş Sanat yeni yılı Bir Viyana Gecesi konseri ile kutluyor. Amerikan Radyo Ağı (CPRN) tarafından dünyanın en prestijli orkestralarından biri seçilen ve 860 bant kaydını içeren plak koleksiyonu ile dünyanın en çok kayda sahip oda orkestrası English Chamber Orchestra'yı bu konserde şef Stephanie Gonley yönetecek.

BBC tarafından ikinci albümleri A Livingroom Hush 2002 yılının en iyi caz albümü seçilen grup üyeleri, enstrümanları dönüşümlü kullanarak, sahne atmosferine yaratıcı bir detay ekliyor. 70'lerin progressive rock müziğinden, 1980'lerin sonunda Birleşik Krallık'ta alternatif rock alt türü olarak ortaya çıkan shoegaze akımına uzanan müziklerini değişken ve yenilikçi bir anlayışla sürekli güncelliyor.

Oğuzhan Balcı'nın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, notalara dökülmüş ve makamları kayıt altına alınmış eserlerin yanı sıra, ilk radyo yayınında seslendirilen besteler ve Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirilecek. Geçmişle günümüz arasında inşa edilen bağların yeniden anımsanacağı konserde, Türkan'a geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla birlikte bir senfoni orkestrası eşlik edecek.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, İş Sanat, 27 Ocak Cuma, 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda Dilek Türkan'ın solist olarak yer alacağı Şarkıların Cumhuriyeti konserini ilk kez seyircisiyle buluşturacak.

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin sahnede müzik ile buluştuğu dinletiler, Tarık Dursun hikâyelerinden derlenen "Anısı Kalır" başlıklı dinletiyle devam ediyor. Atilla Birkiye'nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. 16 Ocak Pazartesi, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup rezervasyonla gerçekleştirilecek

Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren Robot Pinokyo küçük hayranlarıyla Ocak ayında gerçekleşecek iki gösteriyle buluşmaya hazırlanıyor.

PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konser serisi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserlerde, 9 Ocak Pazartesi, 20.30'da Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) ve 23 Ocak Pazartesi, 20.30'da Özberk Miraç Sarıgül (gitar) ve Özgür Deniz Akalın (piyano) sahne alacak.

Parlayan Yıldızlar konserleri önümüzdeki aylarda da devam edecek olup, Mayıs ayında düzenlenecek Meriç Soylu Ödülleri ile sona erecek.