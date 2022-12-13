İş Sanat'ta yeni yıl coşkusu

İş Sanat'ın Cumhuriyetin 100. Yılına özel projeleri yeni yıl ile birlikte başlıyor.
Özel projelerin ilki Şarkıların Cumhuriyeti konseri, solist Dilek Türkan eşliğinde seyircileri İş Kuleleri Salonu'nda geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak.
Etkinlikleri İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
YENİ YILIN İLK KONSERİ BİR VİYANA GECESİ
İş Sanat yeni yılı Bir Viyana Gecesi konseri ile kutluyor. Amerikan Radyo Ağı (CPRN) tarafından dünyanın en prestijli orkestralarından biri seçilen ve 860 bant kaydını içeren plak koleksiyonu ile dünyanın en çok kayda sahip oda orkestrası English Chamber Orchestra'yı bu konserde şef Stephanie Gonley yönetecek.
Biletleri aylar öncesinden tükenen, müzik ve dansın bir araya geldiği konser, 3 Ocak Salı, saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.
DEĞİŞKEN VE YENİLİKÇİ JAGA JAZZIST İŞ SANAT'A GELİYOR
Ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla, sıra dışı müzisyenlerden oluşan Norveçli progressive caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak.
BBC tarafından ikinci albümleri A Livingroom Hush 2002 yılının en iyi caz albümü seçilen grup üyeleri, enstrümanları dönüşümlü kullanarak, sahne atmosferine yaratıcı bir detay ekliyor. 70'lerin progressive rock müziğinden, 1980'lerin sonunda Birleşik Krallık'ta alternatif rock alt türü olarak ortaya çıkan shoegaze akımına uzanan müziklerini değişken ve yenilikçi bir anlayışla sürekli güncelliyor.
ŞARKILARIN CUMHURİYETİ İZLEYİCİLERE İLKLERİ YAŞATACAK
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, İş Sanat, 27 Ocak Cuma, 20.30'da, İş Kuleleri Salonu'nda Dilek Türkan'ın solist olarak yer alacağı Şarkıların Cumhuriyeti konserini ilk kez seyircisiyle buluşturacak.
Oğuzhan Balcı'nın orkestra şefliğini üstlendiği konserde, notalara dökülmüş ve makamları kayıt altına alınmış eserlerin yanı sıra, ilk radyo yayınında seslendirilen besteler ve Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirilecek. Geçmişle günümüz arasında inşa edilen bağların yeniden anımsanacağı konserde, Türkan'a geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla birlikte bir senfoni orkestrası eşlik edecek.
ROBOT PİNOKYO MACERAYA DAVET EDİYOR
Müzik ve tiyatroyu aynı sahnede birleştiren Robot Pinokyo küçük hayranlarıyla Ocak ayında gerçekleşecek iki gösteriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yekta Kopan'ın yeniden kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor. Çocukların Robot Pinokyo'nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacağı oyun, 22 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazar günü, saat 15.00'da İş Kuleleri Salonu'nda sahnelenecek.
TARIK DURSUN HİKAYELERİNE MÜZİK EŞLİK EDİYOR
Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin sahnede müzik ile buluştuğu dinletiler, Tarık Dursun hikâyelerinden derlenen "Anısı Kalır" başlıklı dinletiyle devam ediyor. Atilla Birkiye'nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. 16 Ocak Pazartesi, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup rezervasyonla gerçekleştirilecek
PARLAYAN YILDIZLAR KONSERLERİ DEVAM EDİYOR
İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konser serisi devam ediyor. İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserlerde, 9 Ocak Pazartesi, 20.30'da Sarp Kudun (trombon) ve Çağla Ulusev (viyola) ve 23 Ocak Pazartesi, 20.30'da Özberk Miraç Sarıgül (gitar) ve Özgür Deniz Akalın (piyano) sahne alacak.
Parlayan Yıldızlar konserleri önümüzdeki aylarda da devam edecek olup, Mayıs ayında düzenlenecek Meriç Soylu Ödülleri ile sona erecek.
KİBELE SANAT GALERİSİ'NDE SAİM BUGAY'IN HEYKELLERİNİ İZLEMEK MÜMKÜN
Kibele Sanat Galerisi, sezona merhum Saim Bugay'ın Heykelin Sözü başlıklı sergisi ile devam ediyor. Kullandığı malzemeleri ve yöntemleriyle bir zanaat ustası kalitesine sahip olan heykeltıraş Bugay'ın eserleri, 19 Aralık'tan itibaren Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilir.
BERİL ANILANMERT'İN SEYİR DEFTERİ ANKARA SANAT GALERİSİ'NDE
Ankara Ulus'ta bulunan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan Ankara Sanat Galerisi, Beril Anılanmert'in Seyir Defteri başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl Kibele Sanat Galerisi'nde ağırlanan ve formları yeniden yapılandırması ile bilinen sanatçının eserleri, 19 Aralık'tan itibaren ücretsiz ziyaret edilebilir.
İŞ SANAT'TA OCAK AYI
3 Ocak Salı, 20.30
Yeni Yıl Konseri: Bir Viyana Gecesi
English Chamber Orchestra
Stephanie Gonley şef
9 Ocak Pazartesi, 20.30
Parlayan Yıldızlar
Sarp Kudun (trombon)
Çağla Ulusev (viyola)
16 Ocak Pazartesi, 20.30
Tarık Dursun Anısı Kalır Dinletisi
23 Ocak Pazartesi, 20.30
Parlayan Yıldızlar
Özberk Miraç Sarıgül (gitar)
Özgür Deniz Akalın (piyano)
25 Ocak Çarşamba, 20.30
Jaga Jazzist
27 Ocak Cuma, 20.30
Şarkıların Cumhuriyeti
29 Ocak Pazar, 15.00
Robot Pinokyo
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