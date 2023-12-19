İş Sanat'ta yeni yıl heyecanı

Biletleri aylar öncesinden tükenen Viyana Gala konseriyle yeni yıla merhaba diyecek olan İş Sanat, Ocak ayında yaşayan efsane Kronos Quartet’i de sahnesinde ağırlayacak.

Etkinlikleri İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.

VİYANA GALA İLE YENİ YILA MERHABA

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak Cuma, English Chamber Orchestra ile “Viyana Gala” konserine davet ediyor. Soprano Corinne Cowling’in solist olarak yer alacağı konser, müzik ve dansı bir araya getiren Viyana valsleri ve polkalarla seyircisine rengârenk bir gece yaşatacak.

KRONOS QUARTET 50'İNCİ YAŞINI İŞ SANAT SAHNESİNDE KUTLUYOR

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’inci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

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David Harrington (keman), John Sherba (viyola), Hank Dutt (viyola) ve Paul Wiancko’dan (çello) oluşan Kronos Quartet, Darren Aronofsky’nin Oscar ödüllü “Requiem For A Dream” filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan efsane topluluk, dönem müziklerinden, yirminci yüzyıl müziklerine uzanan geniş bir repertuvarın da sahibi.

BAHAR AYLARININ KONSER BİLETLERİ BİLETİX'TE

İş Sanat sezon programının yoğun ilgi gören ve biletleri kısa zamanda tükenen konserlerinin ardından bahar konserlerinin biletleri satışa sunuldu. Şubat ayında Wiener Concert-Verein ve kemancı Timothy Chooi, mart ayında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve piyanist Rüya Taner, nisan ayında Anima Musicae Chamber Orchestra ve Gwendolyn Masin konserlerinin biletleri Biletix’te.

16 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda keman virtüözü Aleksey Igudesman’ın İş Sanat için hazırladığı Beethoven ve Daha Fazlası başlıklı sürprizlerle dolu konserini de ajandanıza eklemeyi unutmayın.

Biletler Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek.

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AHMET MUHİP DIRANAS’IN ŞİİRLERİ YENİDEN İŞ SANAT’TA

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile harmanlandığı dinletiler İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirlerinin yer aldığı “Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla” başlıklı dinleti bir park dekorunda, piyano eşliğinde, ilk sahnelenişinden yirmi iki yıl sonra İş Sanat seyircisiyle yeniden buluşuyor. Birçok filme ve tiyatro oyununa ilham olan, insanın evren ve doğa karşısındaki bireysel durumlarını, duygularını lirik bir biçimde dizelerine aktaran Dıranas’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletiler aynı zamanda İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

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Ücretsiz etkinliğe katılım için www.biletix.com sitesinden rezervasyon yapabilirsiniz.

PARLAYAN YILDIZLAR İŞ SANAT’TA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri 8 Ocak Pazartesi akşamı Metehan Köklü (şan), Ada Yalın Yücel (keman), 29 Ocak Pazartesi Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (viyolonsel) ile devam ediyor.

Belit Çiftçi (viyolonsel) ve Levent Ege Çakmak (viyola)

İş Sanat Parlayan Yıldızlar seçmelerine bu sezon Türk sanat müziğinin genç yorumcuları da davet edilmişti. Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer almaya hak kazanan Türk sanat müziğinin genç yeteneklerinde Uygar Efe Bektaş (şan), Mehmet Berkan Geçgen (kamança), 15 Ocak Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde olacak. Konserler saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor.

Mehmet Berkan Geçgen (kamança) ve Uygar Efe Bektaş (şan)

İş Sanat’ın ücretsiz etkinliklerine katılmak için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

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İŞ SANAT OCAK AYI TAKVİMİ

5 Ocak 2024 Cuma, 20.30

Yeni Yıl Konseri: Viyana Gala

English Chamber Orchestra

Stephanie Gonley yöneten

Corinne Cowling soprano

8 Ocak 2024 Pazartesi, 20.30

Parlayan Yıldızlar

Metehan Köklü

Ada Yalın Yücel

15 Ocak 2024 Pazartesi,20.30

Parlayan Yıldızlar

Uygar Efe Bektaş

Mehmet Berkan Geçgen

16 Ocak 2024 Salı, 20.30

Five Decades

Kronos Quartet

22 Ocak 2024 Pazartesi, 20.30

Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla

Ahmet Muhip Dıranas Şiir Dinletisi

Metni düzenleyen: Atilla Birkiye

Müzik yönetmeni ve piyano: Serdar Yalçın

Sahneye uygulayan: Mehmet Birkiye

Şiirler: Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek

29 Ocak 2024 Pazartesi, 20.30

Parlayan Yıldızlar

Levent Ege Çakmak

Belit Çiftçi