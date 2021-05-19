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İş Sanat'tan 19 Mayıs'a özel konser

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ceza, Sattas ve Melek Mosso İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Konser bu akşam saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat'tan 19 Mayıs'a özel konser

Reggae müziğinin ülkemizdeki başarılı temsilcilerinden Sattas, İş Sanat sahnesinde Ceza ve Melek Mosso ile 19 Mayıs Attürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir konser verecek.

Sattas, Ceza ve Melek Mosso’nun ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı bu özel konserde sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konser, ilk gösterim tarihi 19 Mayıs Çarşamba saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilecek.

Pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü sezonunda birbirinden özel etkinliklerini seyircilerine YouTube kanalı üzerinden sunmaya devam eden İş Sanat, sahnesinde Anneler Günü’nde Yeni Türkü’yü ağırladı. “Aşk Yeniden”, “Yeşilmişik” ve “Fırtına” gibi unutulmaz şarkılarından bir repertuvar hazırlayan grubun konseri büyük ilgi gördü. İş Sanat, Ramazan Bayramı’nı ise Ümit Besen, Pamela ve Eda Baba ile kutladı. Besen’in “Nikah Masası”, “Okul Yolu” şarkılarının yanı sıra, Pamela ile “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” ve Eda Baba ile düeti “Dilek Taşı”na da konserde yer aldı. Tüm etkinlikler yıl boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz erişime açık olacak.

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