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İş Sanat'tan podcast serisi: 'Kahverengi Yol Panoları'

Gazeteci Emrah Kolukısa bilim insanlarından sanatçılara, gezginlerden yazarlara çeşitli isimlerle sohbet ettiği İş Sanat'ın podcast serisi 'Kahverengi Yol Panoları' dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

İş Sanat'tan podcast serisi: 'Kahverengi Yol Panoları'

İş Sanat’ın 2020 yılında Türkiye’nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için başlattığı “Kahverengi Yol Panoları” başlıklı podcast serisi, dinleyicileri ile buluşmaya devam ediyor.
Bu seride ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine kahverengi yol panolarıyla işaretlenen kültür varlıklarımız ekseninde gazeteci Emrah Kolukısa bilim insanlarından sanatçılara, gezginlerden yazarlara çeşitli isimlerle sohbet ediyor.

“Kahverengi Yol Panoları” yayın hayatına Türkiye İş Bankası’nın arkeolojik çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti, Nysa Antik Kenti, Patara Antik Kenti ve Zeugma Antik Kenti’nin kazı başkanlarını konuk ederek başlamıştı. Geçen iki yıllık süreçte ülkemizin kültürel zenginliğini aynı derecede zengin bir konuk yelpazesi ile sürmeye devam ediyor. Arkeoloji, sanat tarihi ve müzecilik alanında uzmanlaşmış pek çok akademisyenin yanında kültür sanatın farklı alanlarındaki isimlerin konuk olarak katıldığı 60’dan fazla bölüm 1 milyonu aşkın dinlenme sayısına ulaştı. İş Sanat, haftalık olarak yayınlanan Kahverengi Yol Panoları ile kültürel mirasımızın uzmanlarca ele alındığı kıymetli bir kültür arşiv oluşturuyor.

Kayıtlara, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Anchor platformları üzerinden ulaşılabilir.

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