İş Sanat'tan 'Yaşasın Cumhuriyet!' sergisi

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle İstanbul'da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara'da İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde açacağı "Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları" başlıklı yeni sergisine Cumhuriyet'in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarıyla katkı sağlamak isteyenlere davette bulunuyor.

İş Sanat'tan yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara'da Mart 2023'te eş zamanlı açılacak sergiye katkı sağlanmasıyla ilgili olarak, "Sizleri 'Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları' başlığını verdiğimiz yeni sergimize Cumhuriyet'in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarınızla katkı sağlamaya davet ediyoruz. Atatürk döneminin üretim ve sosyal hayatını yansıtan fotoğraflar, kartpostallar, belge ve nesneler, madalyon, rozet gibi anı objeleri ya da ülkemizde o dönemde üretilen yerli mallarından örneklerle siz de sergimizin bir parçası olabilirsiniz" hususlarına yer verildi.

Serginin küratörlüğünü, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, ticari denizcilik ve deniz işletmeciliği tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Murat Koraltürk üstleniyor.

Anımsanacağı üzere, İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde devam eden "Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" Sergisi için İstiklal Madalyası mirasçılarına geçen sene yapılan çağrı büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ülkemizin dört bir yanından ödünç verilen 300'e yakın İstiklal Madalyası'nın yanı sıra orijinal madalya beratları, fotoğraflar, kimlik kartları, anı defterleri ve kılıç, kama gibi muharebe eşyaları, Milli Mücadele kahramanlarının isimleriyle sergilenmeye devam ediyor.