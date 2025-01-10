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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat yeni yıl konserinde Aida Garifullina resitali

        İş Sanat yeni yıl konserinde Aida Garifullina resitali

        İş Sanat'ın yeni yıl konserinde Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde müzikseverlere buluşan ünlü soprano Aida Garifullina dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:23
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        Aida Garifullina ile yeni yıla merhaba
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        İş Sanat, yeni yıl coşkusunu opera dünyasının yıldız ismi soprano Aida Garifullina ile kutladı. 8 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen bu özel konser, Türkiye’de ilk kez sahne alan Garifullina’nın büyüleyici performansı ile unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüştü.

        Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşen konserde dinleyiciler Mozart’tan Puccini’ye, Verdi’den Khachaturian’a operanın en seçkin eserleriyle buluştu. Konser, Mozart’ın "Figaro’nun Düğünü" operasının enerjik üvertürü ile başladı ve "Tosca," "Carmen," "La Bohème" gibi efsanevi eserlerden aryalarla devam etti.

        Duru sesi ve güçlü vokal tekniği ile kendi kuşağının en önemli isimlerinden kabul edilen soprano Aida Garifullina ve Bilkent Senfoni Orkestrası, yaklaşık iki saat süren etkileyici performanslarının sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

        İş Sanat 2025 yılı boyunca dünyanın dört bir yanından ünlü sanatçı ve toplulukları sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.

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        #Aida Garifullina
        #İş Sanat
        #AKM
        #Rengin Gökmen
        #konser
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